¿Qué ha pasado en la Plaça de Sants de Barcelona? Última hora de la fuga de gas y el incendio en los accesos al metro

Los Bombers de Barcelona trabajan con 9 dotaciones tras la deflagración de las 22.50 a raíz de un escape de gas en las obras de la estación de Metro de la L5 'Plaça de Sants' que ha causado ocho heridos.

Transports Metropolitans de Barcelina ha acordado desviar cinco líneas de autobús en el entorno de la plaza de Sants de Barcelona por la explosión de gas, y el servicio de bus especial para las obras de la L1 del metro no se detiene en la zona, La L5 funciona con normalidad, señalan fuentes municiales

Llama de gas

La llama que persiste en la plaza de Sants de Barcelona este jueves de madrugada, tras la deflagración tras un escape de gas, durará hasta que se pueda parar el flujo de gas, ha dicho la jefa de guardia de Bombers de Barcelona, Clara Latorre.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Latorre ha explicado en el lugar que "el flujo no parará hasta que se acabe de ejecutar la obra que permite controlar el escape".

Ha añadido que "esta obra es compleja porque implica el corte en diferentes puntos de la red de distribución de gas".

"Hasta que se consiga parar el flujo de gas no podremos apagar la llama", ha concluido.

Estado de los heridos

Hay 8 heridos: 2 graves y 2 menos graves (trasladados al Hospital Vall d'Hebron), 1 menos grave y 3 leves (al Clínic), informa vía X el SEM, que ha activado 8 ambulancias.

El escape de gas previo se había producido por la tarde sobre las 14.40 en el marco de las obras de accesibilidad de la estación de Metro L5 de Plaça de Sants, después de que una tubería de gas haya resultado afectada.

Protocolo

El Ayuntamiento explica que "desde el primer momento" se han activado los protocolos de seguridad y los Bombers, junto a efectivos de la compañía suministradora de gas, se han desplazado al lugar para controlar la incidencia, mientras que se ha cortado el tráfico y asegurado la zona como medida preventiva.

Críticas del PP

El líder del PP en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha afirmado que Barcelona merece unas obras seguras y bien supervisadas, tras la deflagración del miércoles por la noche en Sants: "Exigiremos responsabilidades".

"Primero el socavón de la L9. Ahora, una fuga de gas en las obras del metro en la Plaza de Sants con varios operarios heridos", ha lamentado vía X.

Noticias relacionadas

El popular ha concluido que hay "demasiados errores y muy poco control".