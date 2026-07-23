Sant Cugat abre la veda de la nueva ley catalana para recaudar su propia tasa turística con el máximo recargo aplicable

Sant Cugat será uno de los primeros municipios de Catalunya en estrenar el nuevo recargo turístico municipal. El pleno aprobará este viernes el convenio con la Agència Tributària de Catalunya (ATC), el paso necesario para empezar a cobrarlo a partir del 1 de octubre de 2026.

La medida nace de la ley catalana aprobada en marzo, que amplió al conjunto de los ayuntamientos una posibilidad que hasta ahora estaba reservada a Barcelona: aplicar un suplemento propio sobre la tasa turística y quedarse con esa recaudación. Sant Cugat ha decidido activar esta vía desde el inicio y ya se ha convertido en referencia para otros municipios. Según fuentes del gobierno local, Terrassa y Rubí han pedido información y asesoramiento para estudiar su implantación.

Fuentes del ejecutivo de Terrassa explican que "lo queremos aplicar con coherencia territorial, y entre otras gestiones, estamos valorando cómo lo aplicarán el resto de municipios de la comarca para hacerlo de forma equitativa".

Aplicación progresiva y sin diferencias por zonas

El recargo se aplicará de forma progresiva, con una primera escala de importes entre octubre de 2026 y marzo de 2027 y una segunda subida a partir de abril de 2027.

Sant Cugat plantea cobrar los importes máximos permitidos por la ley, sin establecer diferencias por barrios, códigos postales o temporadas. La normativa permite modular la tasa según la zona, el tipo de alojamiento o el periodo del año, pero el gobierno municipal ha optado por una aplicación uniforme.

El máximo legal es de cuatro euros por persona y noche, con una condición: el recargo municipal no puede superar la tarifa base de la Generalitat para cada categoría de establecimiento.

La ATC se encargará de gestionar el cobro y de transferir después los fondos al Ayuntamiento. Por este servicio descontará un 1,2% de la recaudación.

Cerca de 600.000 euros en 2027

Las previsiones municipales sitúan los ingresos de Sant Cugat en 592.374 euros durante 2027. El cálculo incluye 97.477,34 euros entre enero y marzo, 364.782,05 euros entre abril y septiembre y 130.114,61 euros en el último trimestre del año.

Si se toma todo el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2028, la recaudación estimada asciende a 819.965,95 euros.

Estas cantidades corresponden exclusivamente al nuevo recargo municipal y no incluyen los ingresos de la tasa turística autonómica.

El Ayuntamiento tendrá margen para decidir a qué destina el dinero. Entre las opciones que estudia el gobierno figuran políticas de vivienda y actuaciones de renovación de calles y del espacio público, aunque las partidas concretas todavía no están definidas.

Hasta cuatro euros por persona y noche

Entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, el recargo será de cuatro euros en los hoteles de cinco estrellas, los establecimientos de gran lujo y los cámpings de lujo.

En los hoteles de cuatro estrellas y cuatro estrellas superior será de 1,80 euros; en las viviendas de uso turístico, de 1,75 euros; en los albergues juveniles, de 0,80 euros, y en el resto de establecimientos y cámpings, de 0,90 euros.

A partir del 1 de abril de 2027, se mantendrán los cuatro euros para los alojamientos de máxima categoría. El recargo subirá a 2,40 euros en los hoteles de cuatro estrellas, a 2,50 euros en las viviendas turísticas, a un euro en los albergues y a 1,20 euros en el resto de establecimientos.

Un turismo principalmente de negocios

El perfil turístico de Sant Cugat se aleja del modelo vacacional. La ciudad recibe sobre todo visitantes vinculados a la actividad empresarial y profesional, por lo que la ocupación hotelera se concentra durante los días laborables.

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Los fines de semana suele haber más habitaciones disponibles, mientras que los mayores picos de demanda coinciden con grandes congresos y acontecimientos celebrados en Barcelona y su entorno, como el Mobile World Congress, según explican fuentes del Ayuntamiento.