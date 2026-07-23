Mataró compra el solar de Can Fàbregas a El Corte Inglés por 11,7 millones para "recuperar un espacio estratégico" de la ciudad

Tras 15 años de litigios entre Mataró y El Corte Inglés, el futuro del solar de Can Fàbregas y de Caralt se esclarece. El Ayuntamiento de Mataró, la empresa pública municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), y El Corte Inglés han alcanzado un principio de acuerdo para resolver definitivamente el conflicto. Así, el Ayuntamiento de Mataró pagará a la empresa 11.713.000 euros (IVA no incluido) y recuperará la plena propiedad de los terrenos. "El importe —declara el consistorio en un comunicado— se corresponde con el valor de tasación actual de la finca, confirmado por los servicios técnicos municipales".

Para el gobierno municipal, "la solución acordada permitirá cerrar una controversia urbanística, patrimonial y comercial", pero también "poner fin al procedimiento judicial actualmente en curso entre las partes". El origen del conflicto se remonta a enero de 2012, cuando El Corte Inglés adquirió la finca, tras concurso público, por un precio de 24 millones de euros y con el objetivo de construir un gran centro comercial en Mataró. Aquel contrato también incluía varias operaciones de segregación, cesión de terrenos en el Ayuntamiento y la correspondiente concesión del subsuelo para construir un gran aparcamiento de 600 plazas. Sin embargo, los grandes almacenes nunca se llegaron a construir.

Se da el hecho que PUMSA tuvo que desmontar en su momento la nave industrial de Can Fàbregas, junto con sus dos edículos y una chimenea, para vaciar el solar y entregarlo así a El Corte Inglés, aunque el desmontaje empezó años antes de alcanzarse el acuerdo con la empresa. Una plataforma ciudadana se opuso y llevó el caso a los tribunales. Años más tarde, la justicia le dio la razón y exigió al Ayuntamiento la reconstrucción de la nave en su emplazamiento original. Las piezas desmontadas se conservan en un terreno municipal y el consistorio confirma que "su estado de conservación es óptimo".

En noviembre de 2023, El Corte Inglés demandó a PUMSA para pedir la nulidad y resolución del contrato de 2012. Meses más tarde, en febrero de 2025, la demanda se amplió al Ayuntamiento de Mataró, que en su comunicado insiste en haber "defendido siempre el interés público de la operación". Asimismo, a principios de 2026 inició los trabajos preliminares para reconstruir la nave en su emplazamiento original, como pedían los tribunales. Sin embargo, nada de eso fue necesario, dado que el pasado mes de junio el procedimiento judicial se suspendió a petición conjunta de las partes, que le comunicaron al juez su intención de abandonar la vía judicial y alcanzar el acuerdo que ahora se ha dado a conocer.

Trabajos previos para la reconstrucción de la nave de Can Fàbregas en su emplazamiento original / PUMSA

"Recuperar un ámbito estratégico"

El pacto también posibilita, a tenor del gobierno municipal, "recuperar para la ciudad un ámbito estratégico importante para el desarrollo del centro y de la movilidad urbana". El acuerdo tendrá que ser aprobado en el Pleno municipal del mes de septiembre, aunque no se completará hasta que se cumplan los trámites administrativos exigidos para las adquisiciones patrimoniales de las administraciones públicas. El acuerdo fija el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para formalizar la compraventa, salvo que las partes acuerden expresamente una prórroga.

El Ayuntamiento sostiene que las dos partes "consideran que la solución alcanzada permite evitar los riesgos, los costes, las incertidumbres y las dilaciones derivados de la continuación de un procedimiento judicial complejo". La superficie de los terrenos alcanza los 9.629 m² de suelo y tienen una edificabilidad máxima de 26.576 m² de techo, calificado básicamente para usos terciarios. Por el momento, el ayuntamiento de la capital del Maresme no ha comunicado qué futuro tendrán los terrenos, y prevé que será a finales de año, tras quedar la transacción cerrada y plasmada en los tribunales, cuando decidirá "qué hacer finalmente en ese enclave estratégico que ahora es un solar vacío".