MAPA | Consulta calle a calle el riesgo de gentrificación climática de las ciudades del área metropolitana de Barcelona

El Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha desarrollado el primer índice que permite consultar, barrio a barrio y bloque a bloque, la “vulnerabilidad a la gentrificación climática” de los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona. El índice no marca qué zonas es seguro que se gentrifiquen, pero explicita los riesgos y las áreas más susceptibles a este proceso. En el índice destacan como enclaves especialmente vulnerables zonas de municipios como Badia del Vallès, Valldoreix, Sant Cugat del Vallès, Sant Adrià de Besòs, Castelldefels o algunas áreas de Sant Boi de Llobregat o Torrelles de Llobregat.

Los elevados precios de la vivienda ya han provocado varios desplazamientos de vecinos de Barcelona hacia otros municipios del área metropolitana en busca de opciones más asequibles. Este fenómeno se produjo antes de la crisis inmobiliaria del 2008 y se repite ahora, con los alquileres y las compraventas en niveles récord. Sin embargo, en los próximos años, el cambio climático puede convertirse —si no lo ha hecho ya— en una nueva variable capaz de intensificar estos movimientos: zonas periféricas, más próximas a espacios verdes y entornos naturales, podrían ganar atractivo para quienes buscan alejarse del calor de la ciudad y mejorar su confort térmico.

El índice también detecta riesgo de gentrificación climática en barrios densos, con poco verde y viviendas antiguas. Zonas como el norte de L'Hospitalet o el Besòs podrían sufrir desplazamiento vecinal si las mejoras climáticas elevan los precios y los residentes no pueden asumirlos. Ahora, son zonas de poco atractivo a la hora de buscar un mayor confort térmico, pero como cuentan con una vulnerabilidad social y económica elevada, su población es "fácilmente desplazable".

El color morado indica mayor vulnerabilidad a la gentrificación climática y el amarillo menor riesgo. Fuente: ICTA-UAB

Las investigadoras responsables del proyecto advierten de la necesidad de que estos municipios prevean o pongan en marcha medidas que contribuyan a que sus vecinos puedan que darse en sus respectivas localidades si sus zonas finalmente ganan atractivo para huir del calor.

El índice

El equipo del proyecto ClimateJusticeReady del ICTA-UAB, liderado por Isabelle Anguelovski y Amalia Calderón-Argelich y con el análisis de Lisa Hannuschke, ha sido el encargado de publicar el índice en una plataforma de acceso libre el primer índice de vulnerabilidad a la gentrificación climática del área metropolitana de Barcelona. El trabajo se llevó a cabo con la colaboración con el Sindicat de Llogateres y la sección técnica de gestión de proyectos de la Oficina de Cambio Climático y Calidad del Aire del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Las responsables del estudio remarcan que la gentrificación climática es un fenómeno ya documentado en ciudades como Boston o Miami —vinculado a inundaciones frecuentes y a la subida del nivel del mar— y que este proyecto es "uno de los primeros que lo analiza sistemáticamente en el contexto mediterráneo europeo". También destacan que "es la primera vez que este nivel de detalle y esta combinación de variables —exposición al calor, acceso a espacios verdes, vulnerabilidad social, año de construcción de los edificios o equipamientos públicos— están disponibles en un solo lugar, de forma visual e inmediata".