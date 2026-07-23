En libertad el hombre de 31 años detenido por agredir a una pareja de 72 y 68 años en la estación de Metro de Diagonal

El hombre de 31 años detenido por agredir a una pareja de 72 y 68 años en la estación de Metro de Diagonal el pasado 12 de julio ha quedado en libertad este jueves, un día después de haber sido detenido tras la identificación gracias a las cámaras de seguridad de TMB.

Sin embargo, el abogado del detenido, Víctor Ballbé Sanféliz, ha explicado que el hombre se había puesto a disposición de la justicia el martes 21 sin que fuera detenido, y que al día siguiente se presentó voluntariamente en la comisaría de Les Corts de los Mossos d'Esquadra, donde quedó detenido. Este jueves, el hombre ha quedado en libertad sin medidas cautelares y el abogado ha anunciado que denunciará a las víctimas.

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Según el abogado, el investigado ha reconocido que golpeó a la pareja y ha admitido un "exceso en la reacción, por el que ha pedido disculpas" y se ha mostrado dispuesto a "reparar el daño". Pero, al mismo tiempo, ha sostenido que "no inició la violencia y que fue agredido primero". La defensa afirma que las imágenes grabadas por las cámaras de TMB corroboran esta versión.