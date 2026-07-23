Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé maltratadoSorteo de la Cruz RojaIbai LlanosEntrevista ZapateroFuga gas SantsCalorBarcelonaCaso AndicÁbalosAvión Canarias
instagramlinkedin

Suceso

En libertad el hombre de 31 años detenido por agredir a una pareja de 72 y 68 años en la estación de Metro de Diagonal

El juez no aplica medidas cautelares al investigado, que denunciará a las víctimas

Archivo - Tren de la red de Metro de Barcelona.

Archivo - Tren de la red de Metro de Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El hombre de 31 años detenido por agredir a una pareja de 72 y 68 años en la estación de Metro de Diagonal el pasado 12 de julio ha quedado en libertad este jueves, un día después de haber sido detenido tras la identificación gracias a las cámaras de seguridad de TMB.

Sin embargo, el abogado del detenido, Víctor Ballbé Sanféliz, ha explicado que el hombre se había puesto a disposición de la justicia el martes 21 sin que fuera detenido, y que al día siguiente se presentó voluntariamente en la comisaría de Les Corts de los Mossos d'Esquadra, donde quedó detenido. Este jueves, el hombre ha quedado en libertad sin medidas cautelares y el abogado ha anunciado que denunciará a las víctimas.

Noticias relacionadas

Según el abogado, el investigado ha reconocido que golpeó a la pareja y ha admitido un "exceso en la reacción, por el que ha pedido disculpas" y se ha mostrado dispuesto a "reparar el daño". Pero, al mismo tiempo, ha sostenido que "no inició la violencia y que fue agredido primero". La defensa afirma que las imágenes grabadas por las cámaras de TMB corroboran esta versión.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos del metro de Plaça de Sants de Barcelona
  2. La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron
  3. Arranca la demolición del 'mercado fantasma' de Sabadell tres años después del anuncio de su transformación
  4. Barcelona inicia una inspección 'preventiva' de todas las tiendas y terrazas de la Rambla para advertir infracciones
  5. La Generalitat estudia la liberalización de un millar de pisos protegidos de Badia del Vallès tras meses de presión vecinal
  6. Barcelona atribuye la explosión de gas de Sants a dos causas independientes: obras del metro y reparación de la tubería afectada
  7. Fuertes rachas de viento tumban varios árboles de L'Hospitalet en una fugaz tormenta veraniega
  8. Es como una expropiación': propietarios del área de Barcelona se movilizan contra la protección oficial indefinida de sus pisos

En libertad el hombre de 31 años detenido por agredir a una pareja de 72 y 68 años en la estación de Metro de Diagonal

En libertad el hombre de 31 años detenido por agredir a una pareja de 72 y 68 años en la estación de Metro de Diagonal

Generalitat, COAC y UPC exponen proyectos de ciudades "ideales" influyentes del urbanismo moderno

Generalitat, COAC y UPC exponen proyectos de ciudades "ideales" influyentes del urbanismo moderno

Veolia presenta la mejor oferta económica para el contrato de agua de 1.000 millones del área de Barcelona

Veolia presenta la mejor oferta económica para el contrato de agua de 1.000 millones del área de Barcelona

Los rincones secretos de la Sagrada Família

Mataró compra el solar de Can Fàbregas a El Corte Inglés por 11,7 millones para "recuperar un espacio estratégico" de la ciudad

Mataró compra el solar de Can Fàbregas a El Corte Inglés por 11,7 millones para "recuperar un espacio estratégico" de la ciudad

Las fiestas de Gràcia 2026 engalanarán 23 calles y cinco de ellas tendrá decoración conjunta

Las fiestas de Gràcia 2026 engalanarán 23 calles y cinco de ellas tendrá decoración conjunta

Sant Cugat abre la veda de la nueva ley catalana para recaudar su propia tasa turística con el máximo recargo aplicable

Sant Cugat abre la veda de la nueva ley catalana para recaudar su propia tasa turística con el máximo recargo aplicable

El mapa definitivo para el verano: AMB lanza un GPS que calcula trayectos a pie sin calor

El mapa definitivo para el verano: AMB lanza un GPS que calcula trayectos a pie sin calor