En el distrito de Sant Martí
Un hombre de 60 años fallece tras precipitarse de un edificio de Barcelona
Los Mossos buscan a un hombre por matar al exmarido de su pareja actual en la Barceloneta por haber roto una orden de alejamiento
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un hombre de 60 años ha fallecido a las 2:34 h la madrugada de este jueves tras precipitarse de un edificio de la calle Concili de Trento, en el distrito de Sant Martí de Barcelona.
Los Mossos d'Esquadra confirman los hechos, adelantados por 'Metrópoli' y que analiza la unidad de investigación del distrito de Sant Martí.
Pese a que no hay todavía confirmación oficial, las primeras hipótesis apuntan a un caso de suicidio al no haberse hallado por el momento indicios de criminalidad.
- Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos del metro de Plaça de Sants de Barcelona
- La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron
- Barcelona inicia una inspección 'preventiva' de todas las tiendas y terrazas de la Rambla para advertir infracciones
- La Generalitat estudia la liberalización de un millar de pisos protegidos de Badia del Vallès tras meses de presión vecinal
- Fuertes rachas de viento tumban varios árboles de L'Hospitalet en una fugaz tormenta veraniega
- Es como una expropiación': propietarios del área de Barcelona se movilizan contra la protección oficial indefinida de sus pisos
- Vídeo | Vandalizado el mural de TVBoy dedicado a Ferran Torres tras numerosos mensajes en X que instaban a destrozarlo
- Fallece María del Turruchel Alcantud, concejala del PP en Cornellà, tras una larga enfermedad