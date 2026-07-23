Un hombre de 60 años fallece tras precipitarse de un edificio de Barcelona

Un hombre de 60 años ha fallecido a las 2:34 h la madrugada de este jueves tras precipitarse de un edificio de la calle Concili de Trento, en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

Mapa de la Calle Concili de Trento, Sant Martí, Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra confirman los hechos, adelantados por 'Metrópoli' y que analiza la unidad de investigación del distrito de Sant Martí.

Noticias relacionadas

Pese a que no hay todavía confirmación oficial, las primeras hipótesis apuntan a un caso de suicidio al no haberse hallado por el momento indicios de criminalidad.