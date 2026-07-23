Generalitat, COAC y UPC exponen proyectos de ciudades "ideales" influyentes del urbanismo moderno

La conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han expuesto los proyectos las 10 ciudades "ideales" más influyentes del urbanismo moderno, entre ellas el Eixample de Barcelona, de Ildefons Cerdà, informa el Departament en un comunicado este jueves.

Coincidiendo con el Any Cerdà y la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona, la muestra 'Modèliques, ciutats i utopies 1859-1958', que se podrá visitar gratuitamente en la sede del COAC en Barcelona hasta el 18 de octubre, "acerca a la ciudadanía los mejores ejercicios de la teoría y práctica de arquitectos e ingenieros en la investigación de la ciudad ideal donde vivir".

La exposición, comisariada por Carles Crosas, Fernando Marzá y Beth Tuà, ofrece una selección de 10 proyectos-modelo, proyectos-teoría y proyectos urbanos formulados a lo largo de 100 años y desde diferentes continentes.

Sobre la base teórica de las 'Utopías y realidades' de Françoise Choay (1965), de 'Las ciudades del mañana' de Peter Hall (1987), entre otros, la muestra reúne materiales vinculados a los "episodios más destacados del urbanismo moderno", con réplicas de documentos originales, fotografías actuales y relieves a escala.

Los proyectos son el Eixample de Cerdà (Barcelona, 1859), 'Èxit pràctic d'un projecte teòric' (M. de Solà-Morales, 1985); 'Ciudad Lineal' (Arturo Soria y Mata, Madrid, 1894); 'Garden City' (Ebenezer Howard, Lechtworth, Reino Unido, 1898); 'Cité Industrièlle' (Tony Garnier, Lyon, Francia, 1904), y 'City Beautiful' (Daniel Burnham y Edward H. Bennett, Chicago, Estados Unidos, 1909).

Noticias relacionadas

También 'Amsterdam Zuid' (Petrus Berlage, Ámsterdam, Países Bajos, 1915); 'Broadacre City' (Frank Lloyd Wright, Estados Unidos, 1934); Chandigarh (Le Corbusier, Chandigargh, India, 1951); Brasilia (Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, Brasília, Brasil, 1957); y 'La Ville Spatiale' (Yona Friedman, 1958).