Las fiestas de Gràcia 2026 engalanarán 23 calles y cinco de ellas tendrá decoración conjunta

Las fiestas de Gràcia vuelven a marcar un verano más la agenda cultural de Barcelona, con su concurrido pregón el 14 de agosto seguido de siete días de programación oficial. Más de 900 actividades gratuitas llenarán la Vila, entre cultura popular, conciertos y propuestas familiares. La cita contará de nuevo con un total de 23 calles engalanadas por vecinos y voluntarios, con dos cambios importantes.

Por primera vez, cinco calles unen esfuerzos con una temática unitaria, que se desvelará este sábado como el resto de temas en la Cena de Vísperas que reúne a todas las calles en la cuenta atrás de los preparativos. El único precedente es que Tordera y Fraternitat de Dalt hace 10 años hicieron frente común con un decorado del mar. La otra novedad es que los vecinos que decoraban hasta ahora la estrecha calle Jesús se 'mudan' a la de Sant Pere Màrtir, con la que hacían esquina y mucho más amplia. Hace décadas, esta vía fue un escenario destacado de las fiestas alternativas, pero la comisión vecinal ya no está operativa.

Mapa de las fiestas / El Periódico

La concejal de Gràcia y primera teniente de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet, y la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, han presentado los detalles del programa 2026 este jueves por la tarde. Ambas han resaltado la importancia de la dimensión comunitaria de esta fiesta y han cerrado filas con las 23 comisiones de calle, tras la difusión el lunes de una manifiesto de la entidad plantando cara a los intentos de boicot de unos pocos residentes contrarios a la fiesta en media docena de calles. Preguntada por la plazoleta de Sant Miquel, entre las afectadas, López ha asegurado que mantendrá la programación y la ubicación del decorado "como ha hecho los últimos 35 años".

Bonet ha subrayado que consistorio y organización han "trabajado codo a codo" durante años para "preservar una fiesta que es clarisimamente uno de los grandes elementos de identidad de la ciudad y de Gràcia". También ha elogiado "el lujo" de "una forma de trabajar" constructiva y reflexiva sobre "los retos de la fiesta" y las "decisiones" y pruebas piloto para "reconducir" las aglomeraciones y las molestias, en especial durante el mandato de López.

Precisamente la presidenta ha aprovechado la presentación para despedirse, puesto que su cargo expiraba en marzo y ha alargado el mandato una quinta fiesta para facilitar la transición. "Me llevo recuerdos memorables, días muy felices y días de muchas dificultades", ha señalado. Originaria de Venezuela, ha agradecido que esta celebración haber sido la palanca para "integrarse a la sociedad catalana y a la Vila de Gràcia": "Seguiré como vecina, porque la fiesta mayor es un sentimiento". Bonet ha recogido el guante y ha aplaudido el legado: "Estos cinco años no han sido cinco años más, han sido fundamentales para preservar la fiesta y que la puedan disfrutar los que la organizan y los vecinos y no se convierta en una invasión de forasteros".

Premios al final y 'Noche Tranquila'

Para retrasar al máximo las grandes aglomeraciones de público que acuden a las vías premiadas, de nuevo la intriga sobre los decorados ganadores se alargará cinco días: la gala de entrega de los premios tendrá lugar la tarde del miércoles 19 de agosto. Por otro lado, la programación de la plaza Joanic, gestionada directamente por la Fundació Festa Major de Gràcia, se centrará en el público familiar, contará con un concurso de bandas musicales juveniles y volverá a acoger el acto interconfesional de las fiestas. La yincana anual estará dedicada al Año Gaudí y premiará los mejores disfraces relacionados con el genio modernista.

Lina López y Laia Bonet en la presentación de la fiesta mayor de Gràcia 2026 / Meritxell M. Pauné

Por tercer año consecutivo habrá 'Noche tranquila', una velada en la que todas las calles se abstienen de programar música amplifica en favor de propuestas poco ruidosas y con menor poder de atracción, para favorecer el descanso vecinal. Será el lunes 17 de agosto, tras el punto álgido del fin de semana. La medida cobra especial protagonismo este 2026 ante la presión ejercida por vecinos críticos con la fiesta en media docena de calles participantes.

El pregón irá a cargo del periodista, historiador y docente graciense Vicenç Sanclemente, mientras que el cartel de esta edición está dedicado al baile popular y es obra de Pol Lupiáñez Ortega. Una partida presupuestaria especial ha ayudado a las calles a financiar actividades inclusivas, feministas y ecologistas. Además, los beneficios del merchandising que se venda esta edición serán para la Associació Catalana Síndrome X Frágil.

Calor y seguridad

Dadas las altas temperaturas registradas este inicio de verano, el consistorio subraya la necesidad de recordar a los asistentes que deben beber agua con frecuencia y evitar exponerse al sol de forma prolongada, en especial niños, mayores y personas con salud delicada. En este sentido, como avanzó EL PERIÓDICO, el mapa de la fiesta incorpora este año la ubicación de las fuentes de agua potable del barrio, señalizadas con el icono de una gota.

Noticias relacionadas

La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra desplegarán un amplio dispositivo de seguridad, con patrullaje más intenso en los ‘itinerarios seguros’ previstos desde el casco antiguo hasta las estaciones de metro Diagonal, Joanic y Fontana. Como en las anteriores ediciones, el metro abrirá non-sop desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la noche. La plaza de la Revolució contará con un punto lila oficial para prevenir y atender abusos o agresiones machistas y LGTBIfóbicas. También habrá puntos lilas gestionados por voluntarios en las plazas de la Vila y del Sol y en la calle Progrés.