La fiesta de verano de Roger Pallarols atrae a políticos y farándula entre copas, música y humo en Barcelona

Durante años, el inicio del verano en Barcelona, en el plano lúdico-social, lo marcaba la fiesta de la terraza del Claris cada junio. Con tal 'overbooking' que al final la desplazaron a septiembre, como colofón de temporada. Y aunque el cumpleaños del director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, sea el 19 de julio, su poder mediático y agenda de contactos han convertido su fiesta de aniversario, celebrada la noche del miércoles --'Una nit d'estiu'--, en el sarao local que marca la temporada estival. Su esencia es toda una declaración de intenciones de la patronal: copas al aire libre, música, socialización y hasta humo. Capaz de alinear al expresidente Artur Mas con la mítica 'la Maña' (Lita Claver) en una misma foto.

El cumpleañero (47 años) ha consolidado ya la presencia de un mostrador con cigarrillos gratuitos a la entrada, como en las bodas, para todo el que quiera apurar un pitillo fuera del meollo. Justo como reivindica la hostelería, que rechaza la ley que pretende prohibir fumar en terrazas, playas y otros espacios abiertos grupales. Precisamente, el asunto fue uno de los temas comentados de la velada, porque el gremio y su líder son combativos contra lo que afecta a sus intereses. Como los horarios de las terrazas, aunque aquí el evento se adentró en la madrugada.

Pero ni las batallas municipales al respecto, ni el derribo que ordenó el ayuntamiento en 2024 de una parte del local playero donde se celebra la fiesta, el Red Fish, impide que en noches como esta el alcalde Jaume Collboni sea un invitado de honor. Este año llegó sin prisas y con 'look' veraniego, y se pudo entregar a la 'precampaña' de las municipales (previstas en mayo) distendidamente, charlando con unos y otros.

Tampoco se perdieron el fiestón representantes de la oposición municipal, como Daniel Sirera, Jordi Martí Galbis o Gonzálo de Oro-Pulido aunque los partidos de izquierdas no se asomaron esta vez, ni del consistorio ni del Govern. La gracia del evento, como bien relató la periodista Cristina Fallarás al presentar al homenajeado justo antes de soplar las velas, es alinear a tanto político con farándula. Igual que con los libros y campañas que despliega el gremio para exteriorizar que los momentos felices en terrazas, bares y restaurantes son denominador común de barceloneses anónimos y famosos. Así que mezclar al expresident socialista José Montilla, con el locuaz Boris Izaguirre al calor de una cena de verano ya es marca de la casa.

La variada representación de rostros conocidos incluyó una vez más a la sumiller Meritxell Falgueras, ahora de plena actualidad tras el anuncio esta semana de que será pregonera 'de facto' de las fiestas de la Mercè, acompañando a su padre Antoni Falgueras, símbolo de una saga de bodegueros que lleva 130 años al frente del Celler de Gelida de Sants.

Brindis y actualidad

Entre la degustación de ostras y la de quesos, hubo tiempo para los corrillos sobre temas candentes de ciudad, como el anuncio ese mismo día de Collboni de que iniciaba una campaña para limitar los precios de los alquileres de locales comerciales. La propuesta no ha gustado nada a entidades como Barcelona Oberta, cuyo presidente Gabriel Jené no ocultó su enfado, que a duras penas mitigó la celebrada banda sonora rumbera del grupo El Rumbo.

El "intervencionismo" que ha acompañado a los mandatos de ayuntamiento, Govern y Gobierno central se abrió paso entre mucho cotilleo entre brindis, porque la noche aglutinó también a muchos empresarios, haciendo quinielas sobre las próximas urnas. Alli estaban desde el presidente de Pimec Comerç, Àlex Goñi, hasta la directora de Apartur, Marian Muro, pasando por CEOS de grandes grupos del ocio nocturno, como Javier Bordas (Costa Este) y Manolo Soria (Matinée Group), el empresario de restauración Javier de las Muelas o el secretario general de la Fecalon, Fernándo Martínez.

Mientras que el actor Joan Pera y el presentador Xavier Sardà animaban los cotarros, con nutrida presencia de periodistas conocidos (Oriol Nolis, Helena García Melero, Toni Aira y muchos más), el anfitrión de la noche, Roger Pallarols, cogió el micro para explicar que este año el sarao había estado en el aire por un problema de salud que lo tuvo ingresado unos días recientemente. Así que, ya restablecido, agradeció más que nunca poder disfrutar de su noche, y del cóctel de personajes que solo él sabe servir cada año.