Múltiples incidentes
Cinco incendios de contenedores durante la madrugada en Mollet del Vallès
Los Bombers intervinieron en varios puntos del municipio entre las 3.21 y las 4.21 horas y refrescaron una vivienda cercana
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Los Bombers de la Generalitat han intervenido esta madrugada en cinco incendios de contenedores registrados en distintos puntos de Mollet del Vallès.
Los avisos se produjeron con pocos minutos de diferencia, entre las 3.21 y las 4.21 horas, lo que obligó a los efectivos de emergencias a desplazarse por varias calles del municipio.
La primera actuación tuvo lugar a las 3.21 horas en la calle Gaietà Ventalló, donde ardieron varias maderas. Doce minutos después, a las 3.33 horas, los bomberos recibieron un nuevo aviso por el incendio de dos contenedores en el cruce de las calles Roger de Llúria y Carme. Durante esta intervención, también refrescaron una vivienda cercana.
Los siguientes avisos se registraron a las 3.39 y a las 3.48 horas en la calle Gaudí, donde ardió un contenedor en cada intervención.
El último fuego se declaró a las 4.21 horas en el cruce de las calles Joaquim Mir y Can Flequer, donde se quemó otro contenedor.
En total, los Bombers atendieron cinco incendios en el intervalo de una hora en diferentes puntos de Mollet del Vallès.
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