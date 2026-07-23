La Generalitat atribuye la explosión de gas de Sants a dos causas independientes: obras del metro y reparación de la tubería afectada

El jefe de guardia de Bombers de Barcelona, Albert González, ha anunciado este miércoles que la fuga de gas "está totalmente neutralizada" y que ya no existe riesgo tras completarse el cierre de los cuatro puntos de la red de distribución necesarios para cortar el suministro. González ha explicado que las llamas han desaparecido por completo y que las mediciones realizadas durante toda la intervención han descartado nuevas fugas en otros puntos, como la red de metro.

A partir de ahora, ha señalado, los trabajos se centrarán en restablecer la normalidad, aunque antes será necesario retirar la perforadora que provocó el incidente y que permanece clavada en el terreno en una posición inestable. Para ello, está prevista la llegada durante la tarde de una grúa de gran tonelaje.

Una vez extraída la maquinaria, se reducirá el perímetro de seguridad y se reabrirá completamente la circulación y el acceso a los comercios de la zona. Asimismo, ha indicado que el suministro de gas en los dos bloques que todavía permanecen sin servicio se restablecerá, como máximo, durante la noche de este miércoles.

Doble causa del siniestro

El director de Obra Civil de Infraestructures.cat, de la Generalitat, Carles Vaccaro, ha diferenciado este miércoles entre las dos causas que se investigan en el incidente de la carretera de Sants. Según ha explicado, la primera corresponde al origen de la fuga de gas, provocada presuntamente por la afectación de una tubería durante las obras del metro. Este extremo todavía "se está empezando a investigar" porque los técnicos no han podido acceder a la zona hasta que los Bomberos lo han autorizado.

La segunda causa hace referencia a la deflagración registrada siete horas después, cuando la compañía distribuidora estaba reparando la conducción dañada. Sobre este punto, Vaccaro ha subrayado que la investigación corresponde exclusivamente a la empresa de gas, responsable de las labores de reparación, y ha insistido en que ambos hechos deben analizarse por separado. "Aquí hay dos causas y quiero que quede muy claro", ha recalcado.

Las obras del metro proseguirán en breve

El teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, ha confiado en que la incidencia quede completamente resuelta a lo largo de este miércoles, una vez se retire la perforadora que provocó el accidente y se pueda restablecer la normalidad en la zona. Batlle ha asegurado que las obras podrán continuar "de manera inmediata" una vez finalicen las tareas de emergencia, aunque ha insistido en que será necesario analizar las causas de lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan.

"Lo que nos interesa ahora es recuperar la normalidad", ha afirmado, antes de señalar que el incidente ha generado una "principal alarma en la ciudadanía". Asimismo, ha agradecido la actuación de los servicios de emergencia, especialmente la de Bombers de Barcelona, cuya intervención ha calificado de "absolutamente precisa", y ha reiterado que, una vez superada la emergencia, las administraciones deberán estudiar lo sucedido para adoptar las medidas necesarias y evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.

Una experiencia "muy impactante"

Entre los vecinos del paseo de Sant Antoni todavía predominaba este miércoles la mezcla de alivio e impresión tras una noche marcada por la gran columna de fuego. Gabi y Lali, vecinas de la finca situada en los números 2-6, siguieron la evolución de la emergencia desde sus balcones después de que los bomberos les informaran de que había una fuga de gas. "Fue muy impactante", resume Gabi sobre la deflagración, que ambas presenciaron en directo. Aunque reconocen que vivieron momentos de miedo, destacan que en todo momento vieron la situación controlada por los servicios de emergencia y que no recibieron ninguna orden de confinamiento. "Ha sido espectacular, pero por suerte se ha podido controlar", coincidían mientras observaban el amplio dispositivo desplegado en la zona.

Unos metros más allá, Georgia, vecina del número 8-10, explica que ya dormía cuando se produjo la explosión. Asegura que escuchó un fuerte estruendo, aunque en un primer momento no le dio importancia. Fue sobre la una de la madrugada cuando varios bomberos llamaron al timbre para acceder al rellano del edificio y utilizar la instalación eléctrica, momento en el que comprobó la magnitud del incidente.

En la esquina con el carrer Salou, Eli, propietaria del bar Dulce, recuerda que al cerrar el local, hacia las cinco de la tarde, ya percibió un intenso olor a gas y vio a los bomberos trabajando. La explosión la sorprendió en su domicilio y fue un mensaje de WhatsApp el que le confirmó que su establecimiento no había resultado afectado. "Menos mal", comenta. Aunque el acceso a esa parte de la calle continúa parcialmente restringido, numerosos vecinos se han acercado durante la mañana para seguir la evolución de los trabajos desde las terrazas cercanas.

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Entre ellos estaba también Josep, un vecino de 83 años de la calle Alcolea, que salió de casa a las seis de la mañana y se encontró con la enorme llamarada. "Nunca jamás había visto algo así", asegura. La imagen del fuego elevándose junto a un árbol, que define como "espectacular", le dejó profundamente impresionado y se convirtió en una de las escenas que más comentaban los vecinos mientras esperaban la reapertura completa de la zona.