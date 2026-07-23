Una escalinata de 400 escalones y con vistas espectaculares de Barcelona enamora a los deportistas

Barcelona está repleta de rincones sorprendentes para todo tipo de personas, especialmente los deportistas encuentran diferentes espacios perfectos para hacer deporte al aire libre.

Una de las actividades más populares para hacer en las calles de la ciudad es el entrenamiento en escaleras y, por suerte para ellos, Barcelona cuenta con muchas escalinatas, cada una de ellas diferente: largas, cortas, empinadas, con increíbles vistas, más fotogénicas...

Ruta con más de 400 escalones

Una de las más conocidas combina dos aspectos muy importantes para muchos: son muy largas y arriba espera un espectacular paisaje.

Se trata de las escaleras de la Font del Mont, una exigente ruta con más de 400 escalones que se ha convertido en un reto para deportistas.

Situadas en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, junto al parque natural de Collserola, las escaleras suponen un gran esfuerzo físico que se recompensa con unas privilegiadas vistas de Barcelona al llegar al final.

Entre el bosque de Collserola

Font del Mont es uno de los barrios más singulares y desconocidos de la Barcelona que se extiende en la montaña.

Entre Sarrià y Vallvidrera y entre los pinos y los bosques de Collserola, se encuentran los 438 escalones empinados y desafiantes separados por 27 rellanos y un desnivel de unos 90 metros, según el diario cooperativo del distrito 'El Jardí'.

La ruta comienza en el Torrent Font del Mont y se eleva hasta la carretera de Vallvidrera y el Tibidabo. Para los residentes resulta un camino funcional, pero muchos deportistas escogen este lugar como un sitio de referencia para entrenar la resistencia física, por el desnivel y la longitud.

Recompensa visual en la cima

Igualmente, muchos también lo eligen por las atractivas vistas, ya que, tras una interminable subida, arriba espera la recompensa visual.

A medida que se va llegando al destino, van apareciendo las vista panorámicas de Barcelona a la espalda, desde donde se puede disfrutar del horizonte marítimo mediterráneo y del área metropolitana a los pies.

Vista panorámica de Barcelona desde las escaleras de la Font del Mont. / Maria Josep Tort / El Jardí

Cómo llegar en transporte público

Las escaleras Font del Mont se encuentran en la parte alta de Barcelona, pero eso no quiere decir que sea difícil llegar hasta allí, ya que el transporte público pasa cerca de la zona.

Estos son los transportes que tienen parada en puntos muy cerca del destino, como en Sarrià o en Vallvidrera: la línea de metro L6; el tren S1 y S2; los autobuses H2, V3, V9, 111 y 118; y la línea FV y CUCA de funicular.