La taiwanesa TCI invierte 20 millones de euros en L'Hospitalet para abrir un centro de producción y I+D

La empresa taiwanesa TCI, especializada en desarrollo y fabricación para terceros de complementos alimenticios y productos para el cuidado de la piel, ha invertido 20 millones de euros en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) para establecer su primer centro de producción y de investigación y desarrollo (I+D) en Europa.

Según informa del Departament d'Empresa i Treball en un comunicado, la compañía creará inicialmente 15 puestos de trabajo cualificados y prevé ampliar esta plantilla progresivamente a medida que incremente su capacidad productiva, con el objetivo de iniciar la actividad de la planta en mayo de 2027. La operación incluye la adquisición de una nave de unos 4.250 metros cuadrados, la puesta en marcha de nuevas líneas de producción y la adecuación de los espacios.

Con esta inversión, TCI completa una red global de fabricación con presencia en Asia, América y Europa, con centros ubicados en Taiwán, China, India, Estados Unidos y Catalunya. El proyecto se enmarca en el proceso de expansión internacional de la compañía, tras la adquisición de un centro productivo en Estados Unidos el pasado año.

La nueva planta contará con áreas de fabricación, tres laboratorios, oficinas y espacio de exposición para clientes. En una primera fase, las nuevas instalaciones de L'Hospitalet de Llobregat serán para la fabricación de complementos alimenticios, con la producción de sobres líquidos de una dosis y jaleas funcionales, dos tipologías de producto que, según apunta el Gobierno, experimentan un crecimiento en la demanda en el mercado europeo.

Aparte de su actividad productiva, el centro actuará como plataforma para las futuras actividades de investigación e innovación de la empresa en Europa, que incluirán el desarrollo de formulaciones y productos adaptados a los consumidores ya la normativa europea. Según el presidente de TCI, Vincent Lin, “Barcelona es para nosotros un compromiso a largo plazo con Europa: producción local, talento local y los mismos estándares de investigación, desarrollo y calidad que nuestros clientes conocen de nuestras instalaciones en Asia y Estados Unidos”.

Por su parte, la directora general de TCI en Europa, Yin Liu, ha asegurado que "producir en Europa significa estar cerca de los consumidores y cerca del mercado, y responder de manera más rápida y precisa al cambio de tendencias ya las necesidades de los consumidores. La estrategia de TCI siempre se ha basado en tres compromisos: servir a los clientes globales de manera local, ayudar a nuestros clientes consumidores. Barcelona reúne estos tres elementos. Desde aquí, esperamos llevar marcas fabricadas en Europa a todo el mundo”, ha añadido.

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Con sede en Taipei (Taiwán), TCI da servicio a cerca de 1.000 marcas en 68 países y dispone de una cartera de más de 2.600 patentes y marcas registradas. La compañía cuenta con una plantilla de 1.000 trabajadores en todo el mundo y facturó cerca de 220 millones de dólares en 2025.