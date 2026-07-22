La retirada del amianto en Badia encara su inicio tras adjudicarse los últimos 25 bloques

Badia del Vallès está más cerca de iniciar una de las mayores transformaciones urbanas de su historia. El municipio ha completado la adjudicación de la primera fase para retirar el amianto de 127 edificios. La actuación tiene una dimensión excepcional: Badia es un caso único en España, al haber sido levantada de una sola vez con fibrocemento presente en todos sus bloques residenciales, y, si logra eliminarlo por completo, podría convertirse en la primera ciudad de Europa totalmente desamiantada.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del último contrato pendiente, correspondiente al lote 2, que incluye la intervención en otros 25 edificios. Las obras han sido adjudicadas a la UTE Deltapunt por un importe superior al millón de euros.

Este contrato completa los dos lotes adjudicados el pasado mes de junio. Entonces, el Ayuntamiento encargó a las UTE Vilà Vilà-Urban Complet y AGD Magma la retirada de elementos con amianto en 102 bloques. Con los 25 edificios que se incorporan ahora, queda cubierta toda la primera fase prevista.

El siguiente paso será aprobar los planes de trabajo, que deben recibir el visto bueno de la Autoridad Laboral antes de que comiencen las obras. Estos documentos establecen cómo se retirará el material y qué medidas de seguridad deberán aplicar las empresas.

Fuentes empresariales consultadas por este diario apuntan a que los primeros trabajos podrían comenzar a finales de septiembre, siempre que los planes de trabajo se aprueben dentro del calendario previsto.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, prefieren ser prudentes. “Parece que todo va bien y avanza en la buena dirección, pero no sabemos fechas”, señalan fuentes municipales.

Las actuaciones se concentrarán principalmente en las galerías y chimeneas de los edificios, donde permanecen elementos de fibrocemento. Se trata de un material que contiene amianto y que fue utilizado de manera habitual en la construcción durante buena parte del siglo XX.

El alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez Valencia, ha calificado la adjudicación como un momento histórico para el municipio.

“Hoy completamos la adjudicación de toda la primera fase de retirada del amianto en Badia, un hito histórico que ya es una realidad gracias a la implicación colectiva de la ciudadanía y de las administraciones”, ha afirmado en un comunicado.

Martínez Valencia también ha destacado “la voluntad, el esfuerzo y la perseverancia” que han permitido sacar adelante una actuación largamente reclamada por los vecinos y que durante años, según ha reconocido, “parecía imposible”.

Una ciudad construida de una sola vez

El caso de Badia es excepcional. La ciudad fue levantada prácticamente de golpe durante las décadas de 1960 y 1970 como un gran conjunto de vivienda pública. Esa construcción simultánea explica que todos sus bloques residenciales tengan elementos de fibrocemento en mayor o menor medida.

Aunque el comercio y el uso del amianto están prohibidos en España desde 2002, el material sigue presente en miles de edificios construidos antes de esa fecha. El principal riesgo aparece cuando se deteriora o se manipula sin las medidas de protección adecuadas, ya que puede liberar fibras perjudiciales para la salud.

La primera fase del proyecto está financiada íntegramente por la Agència de Residus de Catalunya. La actuación forma parte de los 4,4 millones de euros concedidos por la Generalitat al Ayuntamiento para avanzar en la retirada del amianto de las viviendas de la ciudad.

El proyecto coincide, además, con la reciente aprobación de la Ley para la Erradicación del Amianto en Catalunya, la primera norma autonómica específica sobre esta materia en España. La ley busca localizar el material, planificar su eliminación y acelerar su retirada segura en todo el territorio.

Entidades como la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (CONFAVC) han celebrado la aprobación de la norma, aunque también han advertido de que el texto presenta algunas carencias y necesitará recursos suficientes para que sus objetivos puedan cumplirse.

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Para Badia, el reto va todavía más allá. Si el municipio consigue eliminar el amianto de todo su parque residencial, podría convertirse en la primera ciudad de Europa completamente desamiantada.