El bodeguero Antoni Falgueras será el pregonero de las fiestas de la Mercè 2026 de Barcelona

El maestro bodeguero Antoni Falgueras será el encargado de pronunciar el pregón de La Mercè 2026, que dará el pistoletazo de salida a la fiesta mayor de Barcelona el próximo 23 de septiembre. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, Jaume Collboni, durante la presentación de las primeras novedades de la celebración, en la que también se ha desvelado el cartel oficial, obra de la artista visual Cinta Vidal, y se ha confirmado que Shanghái será la ciudad invitada de honor. La ciudad china se convierte así en la primera invitada asiática de la historia de La Mercè, coincidiendo con el 25º aniversario del hermanamiento entre Barcelona y Shanghái.

Falgueras (Barcelona, 1948), cuarta generación al frente del histórico Celler de Gelida, en el barrio de Sants, es una de las grandes referencias del mundo del vino en Catalunya. Estará acompañado durante el pregón por su hija, la sumiller y divulgadora Meritxell Falgueras.

Antoni Falgueras será el pregonero de la Mercè 2026, acompañado de su hija Meritxell Falgueras / Ayuntamiento de Barcelona

La Mercè 2026 se celebrará del 23 al 27 de septiembre y extenderá su programación a nuevos escenarios, como la plaza de las Glòries, la plaza de Sarrià y la plaza Comas, con el objetivo de acercar la fiesta mayor a los diez distritos de la ciudad. Entre las principales novedades también destacan el estreno de la nueva Porta de l'Infern, que recibirá el correfoc de Barcelona, y un gran espectáculo en el Park Güell, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Generalitat, que fusionará música y danzas de raíz tradicional con propuestas contemporáneas para conmemorar el Año Gaudí y el centenario del parque. La edición culminará el domingo 27 de septiembre con el tradicional Piromusical, que por primera vez tendrá como escenario la playa del Bogatell.

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