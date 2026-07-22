Un incendio nocturno en el Turó de la Rovira alarma a los vecinos, hartos del incivismo

La noche del pasado lunes 20 de julio tuvo lugar un incendio muy cerca de las de las baterías antiaéreas del Turó de la Rovira. Fuentes municipales confirman que quemó unos 100 m² de matorrales hacia las 23 horas y que el fuego fue apagado por dos dotaciones de bomberos. Por ahora, se desconocen las causas. El suceso alarmó rápidamente a los residentes en la calle de Maria Labèrnia, que se encuentran a menos de cinco minutos a pie de la zona.

Tras el susto, el Consell Veïnal del Turó de la Rovira, plataforma que agrupa a residentes de los barrios del Carmel y Can Baró, han publicado un comunicado en la red social X en el que han relatado la evolución de los hechos. Fueron a los antiguos búnkeres tras oír petardos y oler humo, e inmediatamente llamaron a las autoridades. Además, han expresado una gran preocupación ciudadana, especialmente porque hace solo dos semanas el Ayuntamiento constituyó un grupo de seguimiento del incivismo en el Turó de la Rovira con representantes institucionales y vecinales.

El vecindario sostiene que las llamas se originaron a causa de las personas que organizan botellones en el recinto y lanzan petardos y fuegos artificiales, incumpliendo la normativa que prohíbe el acceso nocturno a los antiguos búnkeres del Carmel. En el mismo comunicado, los vecinos exigen a la Guardia Urbana medidas sancionadoras concretas, además de requisar las bebidas alcohólicas e intensificar la vigilancia en los accesos durante las horas de cierre. Asimismo, creen que reforestar las zonas de reunión e instalar aspersores de agua contribuiría a desincentivar la afluencia de gente y ven inacción en la gestión del teniente de alcaldía, Albert Batlle, la Guardia Urbana, y del Ayuntamiento en general.

No es la primera vez que la comunidad alza la voz. El Consell lleva tiempo denunciando los botellones y las intrusiones nocturnas tanto en el perímetro vallado como en viviendas cercanas, alertando de una aparente impunidad del ocio turístico y nocturno. Además, la entidad vecinal señala que la promesa de instalar cámaras de seguridad a partir de septiembre resulta insuficiente y llega tarde, al no tener en cuenta que el Turó de la Rovira registra su pico máximo de visitantes durante los meses de verano.

Bomberos acuden a extinguir un pequeño incendio en el Turó de la Rovira esta semana / Consell Veïnal del Turó de la Rovira

La respuesta del Ayuntamiento, según la nota, ha sido que durante el mes de agosto se reforzará la comunicación sobre las normas de uso del turó de la Rovira para prevenir conductas incívicas que afectan la convivencia, la seguridad, la conservación del espacio y el descanso vecinal, enmarcado en la campaña municipal “Poca Vergonya”. Además, este mes de agosto, de lunes a viernes, habrá dos baños portátiles a modo de prueba piloto hasta que se evalúe en septiembre si continuidad. Uno se situará en la calle Mühlberg y el otro, en la calle Labèrnia. Se sumarán a los lavabos fijos que ya se pueden encontrar dentro del recinto museizado y, al igual que estos, tendrán servicio de limpieza diaria. Las obras de mejora de la valla perimetral ya están adjudicadas y se ejecutarán este mismo año.