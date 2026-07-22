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Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos del metro de Plaça de Sants de Barcelona

El suceso se ha producido junto a la estación de metro, donde desde el pasado 17 de julio se llevan a cabo trabajos de accesibilidad y renovación de las vías

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de Barcelona

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de Barcelona / BOMBERS DE BARCELONA

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Judit Bertran

Judit Bertran

Barcelona
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Una deflagración de gas registrada este miércoles por la noche en los accesos de la estación de metro de Plaça de Sants de Barcelona ha levantado una gran llamarada que ha dejado a ocho hombres heridos.

Nueve dotaciones de Bombers de Barcelona y ocho ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se han dirigido al lugar poco después de las diez de la noche para controlar la incidencia y atender a los afectados (dos graves, tres menos graves y tres leves), que han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron y al Hospital Clínic.

El suceso ha tenido lugar en el entorno de unas obras de accesibilidad que se llevan a cabo en la estación. Las primeras informaciones apuntan a que la fuga que habría originado la deflagración podría proceder de una tubería, aunque el Ayuntamiento de Barcelona no ha confirmado por el momento que exista una relación directa entre el incidente y los trabajos de accesibilidad. Desde el consistorio señalan, además, que la fuga ya se habría producido durante la tarde.

Obras en la L1

Desde el pasado 17 de julio y hasta el próximo 28 de agosto, la estación de Plaça de Sants permanece afectada por unas obras destinadas a adaptar la parada para las personas con movilidad reducida y renovar las vías de la L1. Los trabajos incluyen la sustitución del balasto de grava por una base de hormigón, una actuación con la que se busca mejorar la fiabilidad del servicio y reducir las vibraciones.

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Como consecuencia de las obras, permanece cortado el tramo de la L1 entre Florida y Plaça de Sants. Mientras dure la afectación, se ha habilitado un servicio alternativo de autobuses, además de un transporte especial para personas con movilidad reducida desde Hostafrancs. También se recomienda utilizar como alternativas los FGC entre Av. Carrilet y Espanya o las líneas de Rodalies entre L’Hospitalet y Barcelona-Sants.

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