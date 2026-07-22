11.000 multas de todo tipo
Las denuncias por ensuciar las calles se disparan un 310% en Barcelona con la nueva ordenanza de civismo
El total de expedientes se ha reducido un tercio al concentrar la acción policial en infracciones estratégicas, como orinar en la calle (+15,2%) o la venta ambulante (+13%), en detrimento de otras como beber alcohol
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Barcelona ha reducido un 32,7% las denuncias por incivismo durante los primeros cuatro meses y medio de aplicación de la nueva Ordenanza de Convivencia, pero ciertas categorías, como ensuciar la calle, han disparado los expedientes abiertos por la Guardia Urbana. Entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2026 se han registrado 17.461 denuncias en total, frente a las 25.956 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior. La Comisionada de Convivencia municipal, Montserrat Surroca, ha presentado los datos este miércoles y ha recalcaldo que esta evolución no responde a una menor actividad policial, sino a haber concentrado la labor de los agentes en la lucha contra infracciones estratégicas. La entrada en vigor del nuevo marco normativo busca una actuación más proporcional y centrada en las conductas que tienen un impacto real sobre la convivencia, el descanso vecinal, la limpieza y el uso del espacio público, esgrime el consistorio.
La principal caída se produce en el consumo de bebidas alcohólicas, que pasa de 18.015 a 6.830 denuncias, un 62,1% menos. El consistorio atribuye este descenso a la desaparición de dos supuestos de denuncia anteriores y a su sustitución por nuevas infracciones vinculadas a la alteración efectiva de la convivencia. En estos primeros meses se han interpuesto 6.504 denuncias por consumo de alcohol, 165 por consumo en grupos de tres o más personas con riesgo de consumo masivo, 36 en zonas especialmente protegidas frente al ruido y 42 en espacios frecuentados por menores o con riesgo de incitar su consumo.
En cambio, aumentan las actuaciones contra otras conductas incívicas. Crecen de forma notable las denuncias por conductas de ensuciamiento, que pasan de 414 a 1.698, un 310,1% más. El Ayuntamiento sostiene que las nuevas herramientas permiten detectar y sancionar mejor las prácticas que degradan el espacio público y afectan a la percepción de limpieza y orden. Las denuncias por necesidades fisiológicas en la vía pública suben un 15,2%, de 2.722 a 3.136. La nueva ordenanza incorpora supuestos agravados, como orinar o defecar cerca de establecimientos de pública concurrencia, en calles estrechas o junto a lavabos públicos abiertos.
En el ámbito del comercio ambulante no autorizado, las denuncias sin abandono de mercancía aumentan un 13%, de 4.016 a 4.538. Además, la Guardia Urbana ha registrado 13.416 actuaciones por abandono de productos destinados a la venta ambulante, hasta alcanzar un total de 17.954 incidencias relacionadas con esta actividad.
Ciutat Vella, Sarrià y Sant Martí
Por distritos, Ciutat Vella concentra el mayor volumen de intervenciones, con 7.036 denuncias, seguida de Sant Martí, con 2.848, y Sarrià-Sant Gervasi, con 2.368. Durante el periodo analizado, la Oficina de Convivencia ha impuesto 11.557 multas y ha gestionado 259 expedientes de medidas alternativas a la sanción, un 169,8% más que el año anterior.
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