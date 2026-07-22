Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley tabacoJoan RocaKétchupAvión Pan AmDaniel SiadRonda de DaltFerran TorresNil OjedaCarles PuigdemontAudiencias tvKaylee HottleJosep PedrerolIker CasillasSantoña
instagramlinkedin

11.000 multas de todo tipo

Las denuncias por ensuciar las calles se disparan un 310% en Barcelona con la nueva ordenanza de civismo

El total de expedientes se ha reducido un tercio al concentrar la acción policial en infracciones estratégicas, como orinar en la calle (+15,2%) o la venta ambulante (+13%), en detrimento de otras como beber alcohol

Botellones, colillas e incivismo exponen Collserola a incendios: conductas de riesgo en la zona cerrada por peste porcina

Banco grafiteado en Consell de Cent

Banco grafiteado en Consell de Cent / ELISENDA PONS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Barcelona ha reducido un 32,7% las denuncias por incivismo durante los primeros cuatro meses y medio de aplicación de la nueva Ordenanza de Convivencia, pero ciertas categorías, como ensuciar la calle, han disparado los expedientes abiertos por la Guardia Urbana. Entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2026 se han registrado 17.461 denuncias en total, frente a las 25.956 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior. La Comisionada de Convivencia municipal, Montserrat Surroca, ha presentado los datos este miércoles y ha recalcaldo que esta evolución no responde a una menor actividad policial, sino a haber concentrado la labor de los agentes en la lucha contra infracciones estratégicas. La entrada en vigor del nuevo marco normativo busca una actuación más proporcional y centrada en las conductas que tienen un impacto real sobre la convivencia, el descanso vecinal, la limpieza y el uso del espacio público, esgrime el consistorio.

La principal caída se produce en el consumo de bebidas alcohólicas, que pasa de 18.015 a 6.830 denuncias, un 62,1% menos. El consistorio atribuye este descenso a la desaparición de dos supuestos de denuncia anteriores y a su sustitución por nuevas infracciones vinculadas a la alteración efectiva de la convivencia. En estos primeros meses se han interpuesto 6.504 denuncias por consumo de alcohol, 165 por consumo en grupos de tres o más personas con riesgo de consumo masivo, 36 en zonas especialmente protegidas frente al ruido y 42 en espacios frecuentados por menores o con riesgo de incitar su consumo.

En cambio, aumentan las actuaciones contra otras conductas incívicas. Crecen de forma notable las denuncias por conductas de ensuciamiento, que pasan de 414 a 1.698, un 310,1% más. El Ayuntamiento sostiene que las nuevas herramientas permiten detectar y sancionar mejor las prácticas que degradan el espacio público y afectan a la percepción de limpieza y orden. Las denuncias por necesidades fisiológicas en la vía pública suben un 15,2%, de 2.722 a 3.136. La nueva ordenanza incorpora supuestos agravados, como orinar o defecar cerca de establecimientos de pública concurrencia, en calles estrechas o junto a lavabos públicos abiertos.

En el ámbito del comercio ambulante no autorizado, las denuncias sin abandono de mercancía aumentan un 13%, de 4.016 a 4.538. Además, la Guardia Urbana ha registrado 13.416 actuaciones por abandono de productos destinados a la venta ambulante, hasta alcanzar un total de 17.954 incidencias relacionadas con esta actividad.

Ciutat Vella, Sarrià y Sant Martí

Por distritos, Ciutat Vella concentra el mayor volumen de intervenciones, con 7.036 denuncias, seguida de Sant Martí, con 2.848, y Sarrià-Sant Gervasi, con 2.368. Durante el periodo analizado, la Oficina de Convivencia ha impuesto 11.557 multas y ha gestionado 259 expedientes de medidas alternativas a la sanción, un 169,8% más que el año anterior.

Noticias relacionadas

[Habrá ampliación]

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron
  2. Barcelona retransmitirá en catalán la final del Mundial en la pantalla gigante del Fòrum
  3. Para repetir': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
  4. Barcelona inicia una inspección 'preventiva' de todas las tiendas y terrazas de la Rambla para advertir infracciones
  5. La Generalitat estudia la liberalización de un millar de pisos protegidos de Badia del Vallès tras meses de presión vecinal
  6. Fuertes rachas de viento tumban varios árboles de L'Hospitalet en una fugaz tormenta veraniega
  7. Es como una expropiación': propietarios del área de Barcelona se movilizan contra la protección oficial indefinida de sus pisos
  8. Fallece María del Turruchel Alcantud, concejala del PP en Cornellà, tras una larga enfermedad

Descubre el mapa multimedia del cartel de La Mercè 2026 y encuentra todas sus referencias escondidas

Descubre el mapa multimedia del cartel de La Mercè 2026 y encuentra todas sus referencias escondidas

El bodeguero Antoni Falgueras será el pregonero de las fiestas de la Mercè 2026 de Barcelona

El bodeguero Antoni Falgueras será el pregonero de las fiestas de la Mercè 2026 de Barcelona

Descubrimiento del cartel y del pregonero de la Mercè 2026.

Barcelona reordena el caos de las paradas de bus de Maria Cristina a Zona Universitària

Barcelona reordena el caos de las paradas de bus de Maria Cristina a Zona Universitària

Las denuncias por ensuciar las calles se disparan un 310% en Barcelona con la nueva ordenanza de civismo

Las denuncias por ensuciar las calles se disparan un 310% en Barcelona con la nueva ordenanza de civismo

La taiwanesa TCI invierte 20 millones de euros en L'Hospitalet para abrir un centro de producción y I+D

La taiwanesa TCI invierte 20 millones de euros en L'Hospitalet para abrir un centro de producción y I+D

Un incendio nocturno en el Turó de la Rovira alarma a los vecinos, hartos del incivismo

Un incendio nocturno en el Turó de la Rovira alarma a los vecinos, hartos del incivismo

Collboni plantea regular los alquileres comerciales y crear un fondo para comprar locales emblemáticos “en riesgo”