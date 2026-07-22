Detenido el presunto autor de tres incendios forestales en El Prat de Llobregat

Agentes de los Mossos d'Esquadra, acompañados por los Agents Rurals, detuvieron el pasado 18 de julio a un hombre de 37 años como presunto autor de tres incendios forestales en el paraje de Les Palmeres, en el término municipal del Prat de Llobregat. Los fuegos afectaron a terreno forestal con vegetación herbácea y arbustiva en una zona periurbana próxima a varias viviendas, de manera que los vecinos, afirma la policía catalana, "se vieron potencialmente amenazados por la propagación de las llamas". La intervención de los Bombers de la Generalitat permitió controlar el incendio y evitar daños mayores.

Durante las tareas de investigación, los Agents Rurals actuaron en tres puntos diferentes de una misma zona afectada. Los indicios localizados apuntaban a un origen intencionado de los fuegos. Según las primeras conclusiones de la investigación, se habría utilizado "material sintético altamente inflamable con el objetivo de favorecer la ignición y la propagación de las llamas", aseguran los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Tras las pesquisas de los Agents Rurals, se pudo identificar como presunto autor de los hechos a un vecino de la zona que, en el momento en que los agentes procedieron a su identificación, "reaccionó de manera violenta y profirió amenazas e insultos" contra los cuerpos de seguridad. Durante la actuación, llegaron al lugar agentes de los Mossos, que apoyaron a los primeros efectivos, identificaron al individuo como el presunto autor de los fuegos y le detuvieron por un delito de incendio forestal, previsto en el artículo 351 del Código Penal.

Este tipo penal contempla penas de prisión, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que pueda determinar el tribunal que lo juzgue. Además, "la conducta mostrada durante la intervención policial y las amenazas dirigidas a los agentes podrían derivar en la imputación de nuevos delitos", declara el comunicado policial.

El arrestado cuenta con antecedentes y espera juicio por otros presuntos incendios forestales en la misma zona. En su historial delictivo figura un incendio en un espacio natural protegido del Delta del Llobregat. La investigación continúa abierta y la policía catalana no descarta nuevas diligencias relacionadas. El detenido pasó a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia del Prat de Llobregat.