Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley tabacoIncendio CervellóLa MercèJoan RocaAldamaRosalíaOpenAIKétchupEclipse solarCarles PuigdemontJosep PedrerolIker CasillasSantoña
instagramlinkedin

Investigación abierta

Detenido el presunto autor de tres incendios forestales en El Prat de Llobregat

La investigación apunta al origen intencionado de los fuegos, para los que el detenido, que es reincidente, utilizó material sintético altamente inflamable para favorecer la propagación de las llamas

Detenidos dos presuntos pirómanos en Sant Quintí de Mediona y en Torroella de Montgrí

Un agente de los Agents Rurals durante la investigación de las causas de los incendios del Prat de Llobregat

Un agente de los Agents Rurals durante la investigación de las causas de los incendios del Prat de Llobregat / Agents Rurals

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

El Prat de Llobregat
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agentes de los Mossos d'Esquadra, acompañados por los Agents Rurals, detuvieron el pasado 18 de julio a un hombre de 37 años como presunto autor de tres incendios forestales en el paraje de Les Palmeres, en el término municipal del Prat de Llobregat. Los fuegos afectaron a terreno forestal con vegetación herbácea y arbustiva en una zona periurbana próxima a varias viviendas, de manera que los vecinos, afirma la policía catalana, "se vieron potencialmente amenazados por la propagación de las llamas". La intervención de los Bombers de la Generalitat permitió controlar el incendio y evitar daños mayores.

Durante las tareas de investigación, los Agents Rurals actuaron en tres puntos diferentes de una misma zona afectada. Los indicios localizados apuntaban a un origen intencionado de los fuegos. Según las primeras conclusiones de la investigación, se habría utilizado "material sintético altamente inflamable con el objetivo de favorecer la ignición y la propagación de las llamas", aseguran los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Tras las pesquisas de los Agents Rurals, se pudo identificar como presunto autor de los hechos a un vecino de la zona que, en el momento en que los agentes procedieron a su identificación, "reaccionó de manera violenta y profirió amenazas e insultos" contra los cuerpos de seguridad. Durante la actuación, llegaron al lugar agentes de los Mossos, que apoyaron a los primeros efectivos, identificaron al individuo como el presunto autor de los fuegos y le detuvieron por un delito de incendio forestal, previsto en el artículo 351 del Código Penal.

Este tipo penal contempla penas de prisión, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que pueda determinar el tribunal que lo juzgue. Además, "la conducta mostrada durante la intervención policial y las amenazas dirigidas a los agentes podrían derivar en la imputación de nuevos delitos", declara el comunicado policial.

Noticias relacionadas y más

El arrestado cuenta con antecedentes y espera juicio por otros presuntos incendios forestales en la misma zona. En su historial delictivo figura un incendio en un espacio natural protegido del Delta del Llobregat. La investigación continúa abierta y la policía catalana no descarta nuevas diligencias relacionadas. El detenido pasó a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia del Prat de Llobregat.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron
  2. Barcelona retransmitirá en catalán la final del Mundial en la pantalla gigante del Fòrum
  3. Para repetir': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
  4. Barcelona inicia una inspección 'preventiva' de todas las tiendas y terrazas de la Rambla para advertir infracciones
  5. La Generalitat estudia la liberalización de un millar de pisos protegidos de Badia del Vallès tras meses de presión vecinal
  6. Fuertes rachas de viento tumban varios árboles de L'Hospitalet en una fugaz tormenta veraniega
  7. Es como una expropiación': propietarios del área de Barcelona se movilizan contra la protección oficial indefinida de sus pisos
  8. Fallece María del Turruchel Alcantud, concejala del PP en Cornellà, tras una larga enfermedad

Detenido el presunto autor de tres incendios forestales en El Prat de Llobregat

Arranca la demolición del 'mercado fantasma' de Sabadell tres años después del anuncio de su transformación

Arranca la demolición del 'mercado fantasma' de Sabadell tres años después del anuncio de su transformación

Las denuncias por ensuciar las calles se disparan un 310% en Barcelona y caen un 62% las de consumo de alcohol

Las denuncias por ensuciar las calles se disparan un 310% en Barcelona y caen un 62% las de consumo de alcohol

Descubre el mapa multimedia del cartel de La Mercè 2026 y encuentra todas sus referencias escondidas

Descubre el mapa multimedia del cartel de La Mercè 2026 y encuentra todas sus referencias escondidas

Barcelona reordena el caos de las paradas de bus urbano e interurbano de Maria Cristina a Zona Universitària

Barcelona reordena el caos de las paradas de bus urbano e interurbano de Maria Cristina a Zona Universitària

El bodeguero Antoni Falgueras será el pregonero de las fiestas de la Mercè 2026 de Barcelona

El bodeguero Antoni Falgueras será el pregonero de las fiestas de la Mercè 2026 de Barcelona

Descubrimiento del cartel y del pregonero de la Mercè 2026.

La taiwanesa TCI invierte 20 millones de euros en L'Hospitalet para abrir un centro de producción y I+D

La taiwanesa TCI invierte 20 millones de euros en L'Hospitalet para abrir un centro de producción y I+D