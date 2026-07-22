Guía visual
Descubre el mapa multimedia del cartel de La Mercè 2026 y encuentra todas sus referencias escondidas
La ilustración de Cinta Vidal esconde decenas de referencias a Barcelona, símbolos de la fiesta mayor y guiños que la propia artista invita a descubrir como si fuera un juego.
CONTEXTO | El bodeguero Antoni Falgueras será el pregonero de las fiestas de la Mercè 2026 de Barcelona
Alex R. Fischer | Edu Gil
El cartel de La Mercè 2026 es mucho más que la imagen de la fiesta mayor. Su autora, la artista barcelonesa Cinta Vidal, lo ha concebido como un juego en el que cada mirada descubre un nuevo detalle. Monumentos emblemáticos, plazas, rincones de Barcelona y objetos simbólicos se entrelazan en una composición repleta de referencias que invita a detenerse y explorar. Algunas son fácilmente reconocibles para quienes conocen bien la ciudad; otras pasan más desapercibidas. ¿Cuántas eres capaz de encontrar? Recorre nuestro mapa interactivo y pon a prueba tus conocimientos para descubrir todos los secretos que esconde el cartel de La Mercè 2026.
Aquí tienes una seleción de algunos de los rincones más característicos de Barcelona del cartel de la Festa Major de la Mercè. Pulsa sobre los iconos para descubrir cuales son.
Y si quieres perderte entre todos sus entresijos y descubrir todos sus secretos, aquí tienes el cartel en máxima calidad.
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