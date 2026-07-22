Interrupción en Rodalies
Cortada la circulación en la R2 Nord, la R2 y R11 por una incidencia entre Montcada i Reixac y Sant Andreu
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La circulación de los trenes está interrumpida en las líneas R2 Nord, R2 y R11 por una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Montcada i Reixac y Sant Andreu.
Según ha informado Rodalies, los convoyes del R11 inician y finalizan el recorrido en Granollers Centre, mientras que los del R2 y el R2 Nord lo hacen en Montcada i Reixac en sentido norte y en Sant Andreu en sentido sur.
Renfe recomienda a los viajeros realizar transbordo en la estación de Montcada y Reixac-Manresa para continuar el trayecto.