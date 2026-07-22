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Interrupción en Rodalies

Cortada la circulación en la R2 Nord, la R2 y R11 por una incidencia entre Montcada i Reixac y Sant Andreu

CONTEXTO | Rodalies pierde 300.000 viajeros en mayo, el primer mes sin billetes gratis tras el accidente de Gelida

Cola para comprar un billete de Rodalies.

Cola para comprar un billete de Rodalies. / ACN

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La circulación de los trenes está interrumpida en las líneas R2 Nord, R2 y R11 por una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Montcada i Reixac y Sant Andreu.

Según ha informado Rodalies, los convoyes del R11 inician y finalizan el recorrido en Granollers Centre, mientras que los del R2 y el R2 Nord lo hacen en Montcada i Reixac en sentido norte y en Sant Andreu en sentido sur.

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Renfe recomienda a los viajeros realizar transbordo en la estación de Montcada y Reixac-Manresa para continuar el trayecto.

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