Collboni plantea regular los alquileres comerciales y crear un fondo para comprar locales emblemáticos “en riesgo”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, plantea regular los alquileres de comercios de barrio o emblemáticos para garantizar su continuidad y evitar su pérdida por subidas de precio a las que no pueden hacer frente. En una entrevista a la ACN, el alcalde apunta que es el momento de abrir un doble debate ante la gentrificación comercial. Por un lado, a nivel estatal plantea la necesidad de regular los alquileres comerciales a través de la ley de arrendamientos urbanos (LAU). Por otro lado, cree que también hay que abrir un debate en Catalunya sobre el derecho de tanteo y retracto -que ya se usa en viviendas- para que la Generalitat o el Ayuntamiento tengan opción de compra preferente cuando se venda el local de un comercio que, por su historia, es emblemático o se considera que debe preservarse.

En cuanto a la regulación de los alquileres comerciales, el grupo del PSC lleva precisamente una proposición al pleno municipal de este viernes en la que manifiestará el compromiso del Ayuntamiento con la defensa de los comercios singulares e instará al Gobierno español a impulsar una modificación de la LAU para que incorpore instrumentos específicos para “regular o moderar los incrementos de los alquileres”. Al mismo tiempo, también instará al Congreso a habilitar mecanismos que permitan establecer medidas de contención de los precios en algunas zonas.

Collboni apunta que los planes de usos que ha adoptado Barcelona han contribuido a un “equilibrio” en la oferta comercial, pero no han evitado la pérdida de muchos locales y comercios. Por eso, cree que la regulación de los alquileres sería una vía para ayudar a los locales que deben hacer frente a “fuertes subidas” cuando hay un cambio de propiedad y un nuevo contrato. Así, el alcalde defiende que “hay recorrido” para tomar más medidas que protejan el comercio local de proximidad y advierte de que no hacer nada puede conducir a la “desertificación comercial”.

Fondo de compra estratégica

Además de esta medida para regular los alquileres comerciales —que el PSC llevará al pleno de este viernes—, Collboni propone otra vía para preservar el comercio. En este caso, es la de utilizar el tanteo y retracto para comprar locales comerciales activos emblemáticos con el fin de preservarlos y que sea la Administración quien actúe como gestor del patrimonio. Esto permitiría ayudar a negocios en activo que se encuentran con ofertas de grandes cadenas para quedarse con el local o que les duplican o triplican el precio del alquiler para expulsarlos.

En este sentido, Collboni apunta al ejemplo de París y ve con buenos ojos construir “una reserva o un mercado de inmuebles comerciales que, por su singularidad, por su historia, por lo que supone para un barrio, deben preservar su actividad comercial”. “Creo que estamos en disposición de abrir un debate con el Govern de Catalunya antes de que acabe este año y empecemos a estudiar qué medidas de carácter legislativo y económico y presupuestario deberían adoptarse para crear este fondo de compra estratégica de locales comerciales que estén en situación de riesgo y que tengan interés patrimonial, identitario o de actividad claves para muchos barrios de la ciudad de Barcelona o de otras ciudades”, afirma.

Cree que los ayuntamientos son quienes deben tener la última palabra y pone sobre la mesa hacerlo especialmente con los ejes comerciales estratégicos y zonas tensionadas turísticamente, los llamados espacios de gran afluencia (EGA), que es donde hay “más presión inmobiliaria especulativa que expulsa y gentrifica el comercio tradicional”.