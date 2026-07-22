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En el barrio de Campoamor

Arranca la demolición del 'mercado fantasma' de Sabadell tres años después del anuncio de su transformación

Las obras comienzan dos años y medio después de que el Ayuntamiento anunciara la remodelación del equipamiento municipal

Sabadell se conjura para resucitar el mercado fantasma de Campoamor

Imagen virtual del futuro Mercado de Campoamor

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Sabadell
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El conocido como 'mercado fantasma' de Campoamor, en Sabadell, ha iniciado esta semana su transformación con el comienzo de las obras de derribo del antiguo edificio. El proyecto, presentado por el Ayuntamiento a finales de 2023, contempla la construcción de un nuevo mercado municipal con un supermercado Consum, locales comerciales, espacios para entidades vecinales y un aparcamiento subterráneo.

El mercado recibió el sobrenombre de 'mercado fantasma' por la escasa actividad que registraba desde hacía años. El edificio, diseñado para albergar 37 paradas, llegó a mantener únicamente dos establecimientos abiertos, convirtiéndose en uno de los ejemplos más visibles del declive de los mercados municipales y del comercio de proximidad en algunos barrios de la ciudad.

Las tareas de demolición, que se prolongarán previsiblemente hasta mediados de septiembre, llegan con más de un año de retraso respecto al calendario anunciado inicialmente por el consistorio. Cuando el gobierno municipal presentó el proyecto, en diciembre de 2023, preveía derribar el mercado tras el verano de 2024, iniciar la construcción durante 2025 e inaugurar el nuevo equipamiento a lo largo de 2026.

La actuación forma parte de la transformación urbanística del sur de Sabadell y cuenta con una inversión superior a 5,2 millones de euros. La construcción del edificio correrá a cargo de Consum, adjudicataria de la concesión del supermercado que ocupará la mayor parte de la superficie comercial.

El futuro establecimiento dispondrá de 1.180 metros cuadrados de sala de ventas e incluirá secciones de panadería, pescadería, carnicería-charcutería y frutería. El edificio incorporará además locales comerciales, un espacio para las entidades del barrio con oficinas, auditorio, sala de reuniones y almacén, y un aparcamiento subterráneo con cerca de un centenar de plazas.

El nuevo mercado también incorporará medidas de eficiencia energética, como una cubierta parcialmente ajardinada, placas solares, un sistema de recogida de aguas pluviales y mejoras en el aislamiento térmico.

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La remodelación fue fruto de un acuerdo entre el gobierno municipal (PSC y Junts), En Comú Podem y diversas asociaciones vecinales del distrito 6, que agrupa los barrios del sur de Sabadell. El objetivo del proyecto es convertir el nuevo mercado en un polo de actividad comercial y social para el barrio, sustituyendo un equipamiento que llevaba años prácticamente sin actividad.

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