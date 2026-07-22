Campeones del mundo
Vídeo | Vandalizado el mural de TVBoy dedicado a Ferran Torres tras numerosos mensajes en X que instaban a destrozarlo
Tvboy dedica un mural a Ferran Torres tras su gol en la final del Mundial 2026
Apenas unas horas ha durado intacto el mural que el artista urbano TVBoy ha dedicado en la plaza de Joanic de Barcelona a Ferran Torres, autor del gol que ha dado el título de campeona del mundo a la selección española en la final con Argentina (1-0). La obra ha aparecido vandalizada después de que en X (antiguo Twitter) se difundieran mensajes que animaban expresamente a dañarla.
El mural ha amanecido con varias pintadas sobre la obra original. Entre ellas, podía leerse la inscripción "Puta Espanya", además de otros grafitis que tapaban parcialmente la intervención artística de TVBoy y desvirtuaban su mensaje.
El mural representaba al delantero besando el trofeo del Mundial con la camiseta de la selección española, acompañado del lema 'Making History' ("Haciendo historia") y de dos estrellas, en alusión al segundo título mundial conquistado por España.
Alusiones a destrozarlo
El propio TVBoy compartió en sus redes sociales una anécdota vivida durante la elaboración de la obra: "Una niña pasó y gritó: '¡Mamá, es Ferran Torres!'. Sonreí. Allí entendí que el arte también conecta generaciones".
Los destrozos se han producido después de que en X (antes Twitter) se difundieran mensajes que cuestionaban la ideoneidad de la obra e incluso algunos pidieran, de forma más o menos explícita, que se vandalizara el mural.
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