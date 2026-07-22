Vídeo | Vandalizado el mural de TVBoy dedicado a Ferran Torres tras numerosos mensajes en X que instaban a destrozarlo

Apenas unas horas ha durado intacto el mural que el artista urbano TVBoy ha dedicado en la plaza de Joanic de Barcelona a Ferran Torres, autor del gol que ha dado el título de campeona del mundo a la selección española en la final con Argentina (1-0). La obra ha aparecido vandalizada después de que en X (antiguo Twitter) se difundieran mensajes que animaban expresamente a dañarla.

El mural ha amanecido con varias pintadas sobre la obra original. Entre ellas, podía leerse la inscripción "Puta Espanya", además de otros grafitis que tapaban parcialmente la intervención artística de TVBoy y desvirtuaban su mensaje.

El mural representaba al delantero besando el trofeo del Mundial con la camiseta de la selección española, acompañado del lema 'Making History' ("Haciendo historia") y de dos estrellas, en alusión al segundo título mundial conquistado por España.

Alusiones a destrozarlo

El propio TVBoy compartió en sus redes sociales una anécdota vivida durante la elaboración de la obra: "Una niña pasó y gritó: '¡Mamá, es Ferran Torres!'. Sonreí. Allí entendí que el arte también conecta generaciones".

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Los destrozos se han producido después de que en X (antes Twitter) se difundieran mensajes que cuestionaban la ideoneidad de la obra e incluso algunos pidieran, de forma más o menos explícita, que se vandalizara el mural.