Veolia gana posiciones para llevarse el contrato de agua de 1.000 millones del área de Barcelona

El grupo Veolia gana posiciones para llevarse la adjudicación del contrato público de 1.000 millones para el suministro de agua de ocho ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La administración metropolitana ha publicado este 21 de julio la resolución de la mesa de contratación del denominado 'sobre B', el cual contiene la documentación relativa a aspectos técnicos, y no todavía a la oferta económica, como por ejemplo el plan de explotación de servicios o la estructura organizativa del personal. Esta parte de la licitación se evalúa por juicios de valor. De 49 puntos posibles, Veolia ha logrado los 49, la máxima puntuación.

La clasificación se completa por el siguiente orden, en el que quedan representadas cuatro Uniones Temporales de Empresas (UE): UTE Aqualia (FCC) y Aguas de Valencia (45,3 puntos); UTE del grupo francés Saur (41,8 puntos); UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment y Constructora de Calaf (41,2 puntos); UTE del grupo portugués Indaqua (41,2); y finalmente la empresa Sacyr Agua (37,6 puntos).

El bloque que ahora se ha resuelto prioriza el plan de explotación de servicios (23 puntos) —control de calidad del agua o mejora del balance hidráulico—; el proyecto de organización y gestión del servicio —tareas de mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua— (15 puntos); y la estructura organizativa del personal del servicio (8 puntos). Queda pendiente de resolución para después del verano el 'sobre C', el cual incluye la oferta económica y otros documentos que se evaluarán mediante fórmulas automatizadas. Este tercer y último sobre será el definitivo para conocer la adjudicataria del contrato.

El contrato público en el que Veolia se ha adelantado por el momento a sus competidores licita el suministro de agua para las ciudades de Cervelló; Corbera de Llobregat; Molins de Rei; la Palma de Cervelló; Ripollet; Sant Andreu de la Barca; Sant Cugat del Vallès; y Tiana. En las otras 23 ciudades del AMB, Barcelona incluida, la suministradora es actualmente Aigües de Barcelona, también del grupo Veolia pero constituida como sociedad mixta entre Veolia (70%), Criteria (15%) y el propio AMB (15%).

Los seis grupos empresariales que se disputan el contrato

El AMB admitió las ofertas de los seis grupos empresariales que pugnan por el contrato el pasado 14 de abril. De las seis potenciales adjudicatarias, dos se presentaron solas: Veolia, a través de la marca Sociedad General de Aguas de Barcelona, y Sacyr Agua. En los cuatro casos restantes, las sociedades han optado por UTE's para fortalecer sus estructuras. Bajo esta fórmula se presentaron, por un lado, la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment y Constructora de Calaf, cada una con un 33,3% de participación en la estructura societaria. Estas empresas no tienen relación accionarial, pero sí acostumbran a presentarse conjuntamente a las licitaciones del sector del agua.

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En segundo lugar, concurrieron el grupo Saur mediante una UTE integrada por la matriz francesa (20%) y su filial española, Gestión y Técnicas del Agua (Gestagua), que posee el 80% de la alianza. La tercera UTE potencialmente adjudicataria de la concesión está integrada por Aqualia (FCC) y Aguas de Valencia, cada una con un 50% de participación. Finalmente, la sexta oferta corresponde a la presentada por el grupo portugués Indaqua, que puja mediante una UTE coprotagonizada por Indaqua Gestión del Agua y su filial española, Hidrogestión, también cada una con una mitad de la unión.