Un restaurante de sushi y otro italiano se suman a la oferta del Balcón Gastronómico del Port Olímpic

El Port Olímpic ficha dos nuevos restaurantes para ampliar su propuesta culinaria. El Balcón Gastronómico contará con un local dedicado a la gastronomía japonesa y otro que acerca la cocina del sur de Italia. Las empresas El Siciliano BCN y Sushi Hand se han adjudicado tres de los cuatro locales que quedaban disponibles y complementarán la variedad de sabores ya presente en el puerto municipal remodelado.

El cuarto local, con el número 13 del recinto, ha quedado desierto en esta nueva convocatoria, por lo que sigue disponible.

"El Balcón Gastronómico sigue avanzando en la consolidación de una oferta culinaria diversa, asequible y orientada al público local", celebra este martes BSM, la empresa municipal responsable del Port Olímpic. El Siciliano BCN "se basará en la cocina tradicional siciliana y se centrará en una experiencia gastronómica cercana, con producto mediterráneo de calidad y accesible a todos los públicos", detalla. Ocuparán el local número 10. Su propuesta ya puede degustarse en el restaurante Gioia de la calle Provença, cerca de la Sagrada Família, que pone énfasis en la charcutería, el buen café y los vinos de esta isla italiana.

En cuanto a Sushi Hand, BSM apunta que la comida asiática "complementará la actividad existente" en el puerto "con una opción reconocida por un amplio segmento de consumidores, especialmente familias y público joven". La firma cuenta con locales de grandes dimensiones en Badalona, Terrassa o Cerdanyola del Vallès. En este caso, se han adjudicado dos locales, con los números 7 y 8.

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Así, estos dos nuevos espacios junto al mar se sumarán a la actual oferta del Balcón Gastronómico, donde ya operan siete restaurantes (Casa Carmen, El Cangrejo Loco, El Tributo, Eldelmar - Hermanos Torres, Kresala, Nuara y Superlocal) y tres tiendas gastronómicas (Dolce Mare, Faborit y Las Muns).