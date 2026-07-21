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23 millones de euros

El nuevo Plan Local de Vivienda de Granollers prevé 599 viviendas asequibles hasta 2031

Con un presupuesto de 23 millones de euros, incluye 45 acciones para hacer frente a la crisis habitacional, como rescatar vivienda vacía

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El Ayuntamiento de Granollers ha adquirido 19 viviendas en la calle Tetuán

El Ayuntamiento de Granollers ha adquirido 19 viviendas en la calle Tetuán / ACN

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Granollers
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El nuevo Plan Local de Vivienda de Granollers prevé construir 599 nuevas viviendas asequibles en la ciudad hasta 2031, incluidas las previstas en diferentes planes urbanísticos actualmente en marcha. El plan, con un presupuesto de 23 millones de euros, consta de 45 acciones distribuidas en cuatro ejes principales y tiene como principal objetivo que el 10% de la vivienda sea asequible en seis años. Aparte de construir nueva vivienda asequible y hacer de ésta una herramienta de inclusión social, el plan quiere fomentar la rehabilitación y rescatar vivienda vacía en una ciudad que tiene más de 700, el 2% del total. "Este nuevo plan quiere seguir dando respuesta al principal reto que tenemos como ciudad", ha señalado la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell.

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