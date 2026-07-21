Los Mossos detienen a dos jóvenes por un robo con violencia en L'Hospitalet

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 22 de junio y el 6 de julio a dos hombres, de 26 y 24 años, respectivamente, como supuestos autores de un delito de robo con violencia, un delito de atentado contra los agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones. Los hechos tuvieron lugar el 22 de junio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). En un comunicado, la policía catalana señala que los dos investigados circulaban en patinete eléctrico por la acera hasta que localizaron a una víctima que caminaba acompañada de su hijo menor. Uno de los autores se acercó a la mujer y le sustrajo el teléfono móvil, mientras el otro lo esperaba con el patinete preparado para facilitar la huida.

La víctima siguió a los autores después del robo e intentó recuperar el teléfono sustraído sin éxito. Poco después, sigue el texto, localizó a uno de los implicados y alertó a un ciudadano para que avisara a la policía. Al detectar la presencia de los agentes, los Mossos señalan que el sospechoso huyó a pie por varias calles hasta que fue interceptado y detenido por agentes del Grupo de Delincuencia Urbana. "Durante la detención opuso una fuerte resistencia y dos agentes resultaron heridos leves", asevera el comunicado.

Las gestiones de investigación desarrolladas posteriormente por el Grupo de Multirreincidentes, en coordinación con el Grupo de Delincuencia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, permitieron identificar al segundo implicado en los hechos, que fue detenido el 6 de julio. En el momento de la detención llevaba la misma camiseta que vestía el día del robo. "La investigación ha puesto de manifiesto que los dos arrestados actuaban de manera coordinada", siguen. "Mientras uno conducía el patinete eléctrico y aseguraba la huida, el otro ejecutaba materialmente el robo y escogía a víctimas a las que podían abordar con más facilidad", añade la policía catalana.

Para los Mossos, cabe destacar la relevancia de estas detenciones, enmarcadas en el Pla Bastió 2026, ya que los dos arrestados estaban catalogados como Delincuentes Activos con Riesgo de Persistencia (DARP), objetivos prioritarios de los Mossos d'Esquadra por su elevada actividad delictiva. Los investigados acumulaban 18 y seis antecedentes policiales, respectivamente. Los dos detenidos pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de L'Hospitalet de Llobregat.