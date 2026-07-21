La final del Mundial paraliza a España: así evolucionó el consumo de agua en Barcelona durante el partido

España ya tiene su segunda estrella. Dieciséis años después de conquistar su primer Mundial, la selección volvió a proclamarse campeona en una final que mantuvo a millones de espectadores postrados delante del televisor durante los 120 minutos de juego para seguir un partido que arrasó en audiencia: congregó una media de 15,7 millones de espectadores y alcanzó una cuota de pantalla del 87,1 %.

Unas cifras que convierten esta final en el partido más visto de la historia de los mundiales y en el segundo evento más seguido de la historia en España después de la tanda de penaltis contra Portugal en la Eurocopa de 2012, según los datos de 'Fifty5Blue'. DAZN, que por primera vez emitió el evento en España con la difusión de 104 partidos, registró un incremento de clientes de alrededor del 35 por ciento. En su balance del campeonato, el consejero delegado de la compañía para España y Portugal, Óscar Vilda, expone que hasta en los encuentros menos relevantes, "las audiencias han sido tremendas" y han doblado la media de seguimiento de los partidos de Liga protagonizados por los equipos más grandes.

Oscilaciones de hasta el 50%

La final del Mundial también mantuvo en vilo a Catalunya, donde se registró un 86,3% de share y se consagró como la retransmisión más vista de la historia de La 2Cat, con 477.000 espectadores y un 15,3% de cuota. Según ha informado esta cadena, la retransmisión del partido y la programación especial a lo largo de toda la tarde registraron unas audiencias de récord, culminando un Mundial que situó al canal en máximos históricos.

La población de Barcelona estuvo pegada al televisor durante todo el partido y, mientras estuvo la pelota en juego, no se levantaron de sus asientos ni para ir al baño. Así ha quedado reflejado con los datos de Aigües de Barcelona, que muestran oscilaciones de hasta el 50% en las pausas del partido.

Según los datos de la La 1, La2Cat, DAZN y Teledeporte, los primeros 90 minutos del partido fueron seguidos por más de 19 millones de seguidores en todo el país. Y en el mostreo que Aigües de Barcelona -que opera en 23 municipios del área metropolitana - ha compartido a El Periódico, se observa un importante descenso al comenzar el partido y un repunte del 30% durante la pausa de hidratación. Estos valores se mantienen bastante por debajo de la media hasta el descanso, cuando el consumo de agua en Barcelona vuelve a dispararse hasta el 43%.

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Visualización de tarjetas sobre el consumo de agua en Barcelona.

Durante la segunda parte, los valores de Aigües de Barcelona reflejan un consumo bastante similar: un nuevo repunte del 30% durante la pausa de hidratación y del 51% al final del partido. La prórroga, que la vieron en algún instante en el conjunto de las cadenas más de 18 millones de espectadores únicos, vuelve a mostrar una evolución parecida y el consumo vuelve a dispararse un 49% al final de la prórroga, cuando la selección Española suma su segunda estrella.