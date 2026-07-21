Fallece María del Turruchel Alcantud, concejala del PP en Cornellà, tras una larga enfermedad

El Ayuntamiento de Cornellà (Baix Llobregat) ha publicado un comunicado en el que manifiesta su "profundo pesar" por el fallecimiento, "tras una larga enfermedad", de la concejala del grupo municipal del PP María del Turruchel Alcantud Inarejos. "El consistorio traslada su más sentido pésame y su apoyo a la familia, amistades, compañeros y compañeras de partido, así como a todas las personas que compartieron con ella su dedicación a la vida pública y al servicio de la ciudadanía de Cornellà", reza el texto.

María del Turruchel Alcantud Inarejos, licenciada en Geografía e Historia, era actualmente concejala del Partido Popular en el consistorio cornellatense. Había sido miembro de la corporación municipal durante el último mandato y ejercía el cargo de secretaria general del PP de Cornellà desde el año 2018.

El alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha expresado, en nombre de toda la corporación municipal, sus condolencias a la familia y a las personas de su entorno más cercano, y ha querido destacar "su implicación y dedicación a la política local y al municipio, ejercidas siempre desde el compromiso, el respeto institucional y la vocación de servicio público".

Como muestra de respeto, recuerdo y reconocimiento a su trayectoria de servicio público y a su compromiso con la ciudad, el Ayuntamiento de Cornellà ha decretado un día de luto oficial. Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

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Además del consistorio, distintos líderes del PP catalán también han expresado sus condolencias por el fallecimiento de la edil.