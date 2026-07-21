Este fin de semana
El mayor claustro de Barcelona, como nunca antes se había visto: espectáculo inmersivo y gratuito de luz y sonido
La entrada no requiere reserva previa y permitirá pasear por este oasis de paz y frescor
El monasterio de Pedralbes cumple 700 años: actos, exposiciones y estudios sobre el ADN de la reina Elisenda y las monjas
Alma Rodelgo Llasat
Los días 24, 25 y 26 de julio, de 22:00 a 24:00 h, tendrá lugar en el Monasterio de Pedralbes de Barcelona el espectáculo gratuito Lumina Divina, una intervención inmersiva que ofrece una lectura contemporánea del claustro y que juega de forma simbólica con la luz, el sonido y el tiempo.
La entrada es libre y sin reserva previa y permitirá a los visitantes pasear por el claustro a su gusto, aunque no se podrá acceder a las salas de exposiciones ni al huerto medieval, que permanecerán cerrados.
Cada visitante contará con dos elementos: un objeto luminoso y un folleto explicativo. Este último no tiene el objetivo de encarrilar a los visitantes hacia un recorrido establecido o fijo. Al contrario, la idea es facilitarles realizar una visita no lineal y sin prisa. El espectáculo relaciona tres elementos que forman una unidad en el monasterio: la arquitectura, la naturaleza y el agua, conectándolos a través de una experiencia museográfica que hace visibles las relaciones invisibles que estructuran el claustro.
A partir de un sistema de capas de activación basado en las últimas tecnologías, los visitantes podrán descubrir los elementos más destacados del monasterio, pero sin perder la esencia del lugar originario, que celebra este 2026 su 700 aniversario. Para ello, habrá una capa presente continuamente con una suave iluminación del claustro y un ambiente sonoro muy discreto. Por otra parte, la capa de escena se compondrá de pequeñas activaciones en distintos puntos del claustro, con una duración variable de 20 a 40 segundos, y contará con sutiles proyecciones de luz o sonidos direccionales sobre los distintos elementos para lograr una experiencia totalmente inmersiva.
Sin embargo, el momento culminante de la experiencia llegará cuando el claustro, sin previo aviso, se active como un único organismo vivo. La luz recorrerá progresivamente las tres galerías, revelando arcos, columnas y capiteles, haciendo así visible la geometría monumental de la arquitectura. Los cipreses y el jardín se iluminarán con una luz suave que sugiere un movimiento ascendente, casi como si el resplandor se elevara hacia el cielo. Al mismo tiempo, la fuente central y la del Ángel reflejarán la luz, como si el agua se convirtiera en un espejo del firmamento.
Ubicado en el barrio de Pedralbes, en el distrito de las Corts, el Monasterio es una de las joyas góticas más importantes de Barcelona. Fundado en 1327 por la reina Elisenda de Montcada, destaca por conservar el claustro de tres pisos más grande y armónico del gótico catalán y el mayor de Barcelona. Actualmente, la entrada general al monumento cuesta 5 euros, aunque un domingo al mes puede accederse gratis.
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