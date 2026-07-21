Duchas y helados, entre las medidas del Zoo de Barcelona para que los animales sobrelleven mejor el calor

Duchas o remojadas con mangueras, comidas en formato helado y renovación más constante del agua de los bebederos son algunas de las medidas que aplica el Zoo de Barcelona este verano para que los animales sobrelleven mejor las altas temperaturas. En el marco de otra ola de calor en el conjunto de España, Catalunya vuelve a vivir este martes una jornada con el termómetro disparado, con máximas que quedarán por encima de los 40 grados en el llano de Lleida, según las previsiones del Meteocat.

Barcelona también sufre las altas temperaturas, pues ya roza los 30 grados esta mañana, con una elevada humedad. En este contexto de calor intenso, el Zoo de Barcelona, ubicado en el Parque de la Ciutadella, ha informado este martes de que tiene activado, un verano más, el protocolo especial para minimizar el impacto de las altas temperaturas en los animales y garantizar su bienestar.

El equipamiento, gestionado por la empresa municipal BSM, adapta la hidratación, la alimentación, la ventilación y los espacios de baño a las necesidades de cada especie. En cuanto a la hidratación, el Zoo incrementa los puntos de agua en las instalaciones y renueva los bebederos con mayor frecuencia para asegurar que los animales dispongan siempre de agua fresca. También se intensifica la limpieza y renovación del agua de las zonas de baño y de los barrizales, unos espacios esenciales para la regulación térmica de especies como los facóqueros y las tortugas.

Mangostas comiendo helado para combatir el calor en el Zoo de Barcelona / Zoo de Barcelona

En paralelo, determinadas especies reciben duchas o rociados de agua con mangueras y aspersores, como es el caso del panda rojo o la elefanta. Además, en algunos dormitorios se aplican mecanismos específicos para facilitar la renovación del aire y mejorar la climatización interior.

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La alimentación también se adapta durante los días de más calor, con comida más refrescante: fruta congelada y helados de caldo o de zumo de fruta para los primates; bloques de hielo con fruta para las jirafas y con pescado para los leones marinos; o helado de gusanos para mangostas y suricatas.