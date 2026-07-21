La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron

El desembarco de una gran grúa en la ronda de Dalt marca el inicio este martes por la noche de un nuevo verano de obras para la cobertura de un segundo tramo de esta vía rápida en Horta-Guinardó, entre la avenida de Vallcarca y el instituto de la Vall d’Hebron. Durante dos semanas, de lunes a jueves, quedarán cortados de madrugada los dos sentidos de circulación entre las salidas 5 y 6, por precaución mientras maquinaria y operarios colocan 56 prelosas del techo del futuro túnel.

Son piezas imponentes de 12,3 metros de largo por 2,4 de ancho, que reposarán sobre el muro central construido hace dos años, ha recordado el consistorio en una visita de obras nocturna encabezada por la teniente de alcaldía Laia Bonet. La previsión es finalizar la instalación el 6 de agosto tras ocho cortes concentrados exclusivamente en días laborables, para liberar de afectaciones el viernes noche, sábado noche y domingo noche. El resultado podrá constatarse a simple vista: un trozo de ronda quedará ya parcialmente cubierto.

Acto seguido empezarán a colocarse parte de las instalaciones que requiere el túnel, como ventiladores, alumbrado o paneles de señalización. Estas tareas anularán el carril lento de cada sentido -el que está situado más a la derecha, desde el punto de vista de los conductores- de la ronda de Dalt entre el 3 y el 24 de agosto. “La reducción de un carril durante tres semanas permitirá minimizar los cortes nocturnos en el futuro”, argumenta el gobierno de Jaume Collboni.

Quedarán para el próximo año, sin fecha cerrada, la colocación de las 45 prelosas restantes y los correspondientes cortes nocturnos. Fuentes municipales explican que las dos fases con afectación no se compactan en una sola a fin de poner a prueba las primeras instalaciones y poder colocar de un tirón las que irán colgadas del techo. La previsión es que la obra del túnel prosiga hasta finales de 2027 y que la urbanización de la superficie requiera otro año más.

Imagen de un tramo cortado en la Ronda Dalt

En cualquier caso, este final de julio y principio de agosto la presencia de la gran grúa afectará también al lateral mar del paseo de la Vall d’Hebron. El tráfico se desviará al otro lado de la ronda, de modo que el lateral montaña quede habilitado para los dos sentidos.

Segundo tramo cubierto

Las obras para cubrir este nuevo tramo de la ronda, de 340 metros de longitud, empezaron en junio de 2024. Dan continuidad a una primera cobertura de 200 metros lineales, desde el instituto hasta el mercado de la Vall d’Hebron. La actual intervención generará más de 16.000 m² nuevos de espacio público y zona verde, que disfrutarán principalmente los vecinos de los dos barrios adyacentes, Sant Genís dels Agudells y la Teixonera.

Solo las obras de construcción de la estructura ya suponen una inversión municipal de 12 millones de euros, que llegan a 20 al sumar el coste de la cobertura, instalaciones y acabados del túnel. El consistorio asegura que está ultimando el proyecto que plasmará cómo debe urbanizarse el exterior y el presupuesto de esta actuación final, que en principio incluirá arbolado y parterres.

La gran pérgola fotovoltaica del primer tramo cubierto de la Ronda de Dalt en la Vall d'Hebron / Ayuntamiento de Barcelona

Lucha vecinal y vaivenes políticos

La cobertura de la ronda a su paso por el distrito de Horta-Guinardó es una reivindicación vecinal con más de 30 años de historia. A diferencia de los vecindarios de Canyelles, Bon Pastor o Baró de Viver, que conviven con la ronda cubierta, los del norte de Horta soportan un torrente de coches diario a cielo abierto que genera ruido y contaminación y que supone una frontera hostil para la vida cotidiana.

Esta asignatura pendiente desde la construcción de las dos rondas, en época olímpica, se ha debatido en numerosas ocasiones en el Ayuntamiento de Barcelona, pero el alto coste y las afectaciones han frenado la obra. Durante el mandato de Xavier Trias, el consistorio estudió la cobertura total reclamada y analizó la viabilidad técnica del punto más delicado, el tramo que discurre a cota cero, por encima de la estación del metro Montbau. El proyecto quedó al ralentí con la llegada a la alcaldía de Ada Colau, que finalmente dio luz verde al pequeño tramo frente al mercado de la Vall d’Hebron.

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Ejecutado entre los años 2017 y 2020, costó 17,2 millones de euros y hoy ofrece bancos, vegetación, juegos infantiles y una pérgola fotovoltaica de 2.000 m². En septiembre de 2023, ya con la vara municipal en manos de Jaume Collboni, gobierno y oposición aprobaron un pacto de ciudad para avanzar con nuevos tramos. Calculó que la cobertura total costaría 400 millones de euros y situó como próximas fases el tramo actual de Vall d’Hebron y dos tramos consecutivos frente al hospital y frente al barrio de Montbau, que no tienen por ahora calendario.