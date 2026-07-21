Barcelona inhabilita por primera vez la licencia de terraza a dos bares infractores durante un año

El Ayuntamiento de Barcelona ha recibido las dos primeras resoluciones judiciales firmes y favorables para revocar la licencia de terraza e inhabilitar durante un año la obtención de una nueva a dos bares con infracciones recurrentes. Ambos están en la Rambla. Se trata de los primeros resultados de la actuación iniciada por el distrito de Ciutat Vella el año pasado, cuando tramitó la revocación de licencia de siete locales que acumulaban tres procedimientos sancionadores muy graves cada uno. Este 2026 ha hecho lo mismo a siete locales más. En total, son 14 ya las revocaciones instadas entre 2025 y 2026 en una aplicación pionera de la Ordenanza de Terrazas. Además, otros 31 locales más podrían perder sus terrazas por otra vía, al tener bloqueada la renovación automática del permiso por los déficits detectados. Ciutat Vella aplica desde 2023 esta precaución y la ha aplicado a 24 bares en 2024 y a 7 en 2025.

Ambas medidas se enmarcan en el trabajo realizado por el Ayuntamiento durante los últimos tres años para mejorar la actividad inspectora en el distrito histórico, ha explicado en rueda de prensa este martes. El gobierno de Jaume Collboni reivindica haber desplegado proactivamente Planes Integrales de Actuación, dentro del trabajo estratégico del Plan de Inspección de Ciutat Vella, para incrementar la presión sobre los incumplidores reincidentes; especialmente en ámbitos como las actividades económicas, las terrazas y el ruido, yendo más allá de la vigilancia fija de los alojamientos turísticos. “Somos enemigos del incumplimiento”, ha recalcado Albert Batlle, teniente de alcaldía de seguridad y concejal de Ciutat Vella, que ha añadido que el ejecutivo socialista busca “el equilibrio entre la actividad económica y la vida cotidiana”. Por su parte, Ivan Pera, comisionado del Pacto por Ciutat Vella, ha abogado por “encontrar la letra pequeña que permita ser eficaces”.

El Ayuntamiento ha hecho un balance de los años 2023 hasta 2025 dividido por barrios, por calles, por número de procedimientos y por ámbitos. Hasta finales de 2025, se han realizado 21.349 inspecciones, se han abierto 12.780 expedientes y 17.039 procedimientos en Ciutat Vella, de los que el 61% son de tipo restitutivo o sancionador. De estos procedimientos, el 78% de media ya están finalizados. El resto corresponden a diligencias previas e informes técnicos.

Las 10 calles con más expedientes

Por zonas, la inspección se ha concentrado principalmente en el barrio del Raval, que absorbe el 33,02% de los expedientes, seguido de la Barceloneta (25,49%), Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (23,76%) y el Gòtic (17,74%). Si se analiza por calles, el eje que concentra más expedientes es la Rambla, seguido por el paseo de Joan de Borbó, la calle de Joaquín Costa, la Via Laietana y la playa de Sant Sebastià. Completan la lista de los diez puntos con más actividad inspectora la calle Hospital, la playa de Sant Miquel, la calle Carders, la calle Nou de la Rambla y la calle Escudellers. “No es ninguna sorpresa que estas calles son las primeras que nos vienen a la cabeza”, ha lanzado Batlle.

En total, en el periodo de 2023 a 2025 se han abierto 12.780 expedientes de autoridad, aumentando a un ritmo medio del 3,5% anual. En concreto, el número de expedientes de autoridad abiertos durante 2025 es de 4.360, aumentando respecto a los 4.199 de 2024 (un 3,83% más) y respecto a los 4.220 de 2023 (un 3,32% más). Del total de expedientes abiertos en este periodo, la mayoría (un 59%, 7.535) son de actividades, seguidos de los de espacio público con un 21% (2.666) y de los de obras con un 20% (2.578).

En los procedimientos de restitución, los incumplimientos mayoritarios son los de alojamientos turísticos (31,98%), dado el protocolo fijo de vigilancia del que dispone la ciudad, seguidos de las obras (11,09%) y de la concurrencia pública (10,46%). En cambio, en los procedimientos sancionadores han predominado las infracciones en terrazas (24,92%), seguido nuevamente de los alojamientos turísticos (23,34%) y la concurrencia pública (14,16%).

El teniente de alcaldía Albert Batlle, en el balance de inspecciones en Ciutat Vella / Alba Rodelgo Llasat

Refuerzo global de la inspección

A la vez, a lo largo de este mandato se ha instaurado y consolidado el uso de las multiinspecciones dentro del Pla Endreça. Se trata de inspecciones conjuntas de Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Salud Pública, Inspección de Trabajo y Hacienda, que revisan todos los aspectos legales de un negocio. El instrumento sirve para controlar de día o de noche aspectos como obras, terrazas, ocio nocturno, condiciones sanitarias o sustancias ilegales. Batlle y Pera han explicado que la primera actuación de este tipo tuvo lugar en octubre de 2023 en el Raval sur (centrada en bares, restaurantes, comercio alimentario y terrazas) y la última se ha desarrollado este pasado mes de mayo en la zona de Sant Pere, abarcando tres calles del casco antiguo.

En conjunto, el Plan de Inspección del Distrito de Ciutat Vella, ha destacado Pera, busca hacer cumplir la normativa en actividades, obras y vía pública, mejorar la convivencia vecinal, reducir la reincidencia y agilizar la recuperación de la legalidad. Esta estrategia se ha desarrollado en paralelo a la elaboración del nuevo Plan de Usos de Ciutat Vella, aprobado en junio, y se integra en el nuevo Plan de Inspección Integral Barcelona 2024-2027, desplegado dentro del Pla Endreça, para extender este modelo de inspección proactivo, transversal y coordinado a toda la ciudad.