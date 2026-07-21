Barcelona contará con seis amortiguadores de impacto para motos a partir de enero de 2027

Se llaman amortiguadores o atenuadores de impacto, de choque, y absorben la energía de las colisiones, para minimizar el daño que pueden causar en los conductores y pasajeros, y los más frecuentes son los colocados en vías rápidas, como autopistas, pensados para colisiones de más de 100 km/h, para atenuar el impacto de los coches a esa velocidad. En esos casos, son de gran volumen, poco viables para utilizar en la ciudad. Pero también los hay más pequeños, diseñados para ser colocados en urbes, planteados para motos y para choques que se produzcan a una velocidad de unos 50 km/h.

Estos últimos son los que Barcelona instalará a final de año para iniciar una prueba piloto a partir de enero de 2027, según ha anunciado la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, este martes. Bonet ha anunciado esta y otras medidas, acordadas en por el Observatori de la Motocicleta, que integra el propio Ayuntamiento de Barcelona, el colectivo de usuarios Motoristes per Barcelona, la patronal Anesdor y la asociación de víctimas P(A)T.

Seis amortiguadores

De entrada, ha explicado Bonet, habrá seis amortiguadores para motos en la ciudad. Se colocarán en puntos en los que haya estructuras de hormigón de infraestructuras viarias como los túneles, considerados especialmente peligrosos en caso de colisión.

Se estudian como candidatos a albergar alguno de los seis amortiguadores la entrada del túnel de las Glòries, en sentido Besòs; la entrada del túnel de Lesseps, en sentido Llobregat, y la del túnel de la ronda del General Mitre, entre otros puntos posibles.

Delineadores viales

Bonet ha anunciado una segunda prueba piloto, consistente en la mejora de la señalización con delineadores viales. Se colocarán elementos reflectantes de color amarillo flúor en estas zonas con obras y sin ellas. La previsión es comprobar si son efectivas en la zona de corte del carril lento de la Ronda de Dalt entre las salidas 5 y 6, donde habrá obras de cobertura de la ronda.

El consistorio ya ha hecho una primera prueba en las obras del Túnel de la Rovira. Ahora se hará también en zonas sin trabajos, como la plaza de Tetuan. Allí habrá tres delineadores: uno en los bordillos que delimitan la isleta central del paso de peatones que cruza la Gran Via por el lado Llobregat de la plaza y los otros dos en el lado opuesto. En principio, este verano estarán instalados.

Zonas avanzadas para moto

El tercer anuncio de Bonet atañe a las zonas avanzadas para moto (ZAM), los espacios que hay en los pasos de peatones en los que las motos pueden detenerse unos metros por delante de los coches. Entre 2009 y 2011 Barcelona colocó 52 ZAM en el Eixample, que serán actualizadas, otro compromiso alcanzado por los miembros del Observatori. El consistorio quiere crear 50 más durante 2027 a lo largo de la calle de Aragó, en los 20 cruces de esta calle que todavía no cuentan con estos espacios.

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“La seguridad de la moto es una prioridad para el gobierno de la ciudad, y lo tiene que ser porque la moto es uno de los elementos más utilizados en Barcelona”, ha dicho Bonet, que ha recordado que el de los motoristas es uno de los colectivos más vulnerables en el sector de la movilidad.