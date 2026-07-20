El regreso gradual de los desalojados del Putxet impacienta a los más afectados: "No son unas vacaciones aunque esté en un hotel"

La vuelta a la normalidad comienza a abrirse paso en el Putxet, aunque a distinto ritmo para los afectados por el socavón provocado hace justo dos semanas por las obras de la L9 del metro. Este lunes, los vecinos de los números 56 y 58 de la calle Sant Gervasi de Cassoles han empezado a regresar a sus viviendas, tal y como avanzó la Generalitat el pasado viernes, y varios comercios han recuperado el acceso a sus locales. Sin embargo, para buena parte de los desalojados la espera continúa y todavía no hay una fecha concreta para volver a casa.

Es el caso de Teresa, una de las vecinas afectadas, a quien los técnicos han comunicado que no podrá regresar a su vivienda hasta dentro de unas cuatro semanas como mínimo. Desde que fue desalojada ha pasado unos días en casa de su hija y ahora se aloja en un hotel facilitado por las administraciones. Aun así, asegura que la situación se hace cada vez más difícil. "Yo quiero volver a casa. No son unas vacaciones aunque esté en un hotel", afirma. Explica que su piso presenta numerosas grietas que "se han hecho más grandes" desde el incidente y que la puerta apenas puede abrirse y cerrarse. Este lunes ha podido acceder unos minutos a la vivienda para recoger algunas pertenencias. "Vamos con una lista y cogemos lo imprescindible", explica a pie de calle, mientras se pregunta por qué el proceso se alargará "cuatro semanas".

Reapertura progresiva de los negocios

La situación también es desigual entre los comercios. El restaurante Sant Gervasi ya ha recibido el certificado que acredita que el local es habitable y su gerente, Miguel Santamarta, prevé reabrir este martes. Expone a este diario que la jornada de este lunes la dedicará a limpiar el establecimiento, revisar el estado de las neveras y reponer el producto perdido tras unas semanas de cierre forzoso.

Miguel Santamarta, gerente del bar Sant Gervasi, muestra las llaves de su establecimiento tras recibir la autorización para reabrir el local, ubicado en una de las fincas afectadas por el socavón de las obras de la L9 del metro. / Zowy Voeten / EPC

Santamarta recuerda que el desalojo se produjo de forma repentina cuando el bar estaba en pleno servicio. "Nos dijeron que teníamos que salir y dejamos la cocina y la pila llenas de platos. No nos dejaron hacer nada más", recuerda. Aunque reconoce que el cierre llegó en un momento complicado, justo antes del periodo de vacaciones del negocio, confía en que las ayudas anunciadas permitan paliar las pérdidas. "En un principio parecía que costaría más, pero ahora nos han respondido bien. Si todo funciona como dicen, no debería haber problemas", señala.

La pizzería Verona, en cuyo patio se halló el socavón, continúa con la persiana bajada. El desalojo empezó la misma mañana que se detectó el agujero, de unos ocho metros de diámetro y cuatro de profundidad. El propietario, Domingo Finez, sigue sin poder reabrir y centra ahora sus esfuerzos en tramitar la documentación necesaria para acceder a las ayudas económicas anunciadas por la Generalitat. "Poco a poco vamos ganando", comenta este lunes al ver cómo algunos establecimientos de su entorno empiezan a recuperar la actividad. También celebra que sus trabajadores puedan salir del ERTE y cobrar el 100% de su salario gracias al mecanismo habilitado para los negocios afectados.

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Empieza el retorno gradual de vecinos y comerciantes desalojados por el socavón de la L9 del metro / Marc Asensio Clupes / EPC

Mientras algunos vecinos recuperan las llaves de sus casas y otros solo pueden entrar unos minutos para recoger ropa o enseres, los trabajos de consolidación del terreno continúan en el interior de la manzana. La Generalitat ya avanzó el viernes que el siguiente edificio que podría autorizarse para el regreso sería el número 54 de la calle Sant Gervasi de Cassoles, aunque insistió en que cualquier retorno estará condicionado a que los informes técnicos garanticen plenamente la seguridad de los inmuebles. Hasta la total normalización de la situación, seguirá activo el punto de atención habilitado por el Ayuntamiento de Barcelona en el centro cívico Vil·la Florida.