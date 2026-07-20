La multirreincidencia baja un 16% en Barcelona pero la policía detecta unos 1.400 nuevos ladrones persistentes

En el primer semestre de este año, la intensa ejecución plan Kanpai de los Mossos d'Esquadra ha provocado un descenso del 15,9% de los delitos asociados a la multirreincidencia en Barcelona en comparación con el mismo periodo de 2025. Los investigadores han identificado 2.190 delincuentes con alto riesgo de persistencia (DARP) vinculados a la actividad delictiva en Barcelona, de los cuales 771 ya figuraban como multirreincidentes en el semestre anterior y 1.419 son nuevas incorporaciones a esta categoría. En conjunto, estos autores acumulan 6.276 delitos patrimoniales atribuidos en Catalunya.

Por otro lado, la presión policial ha provocado que 2.023 DARP no hayan persistido en 2026. Pese a esto, existe una mayor intensidad delictiva entre los autores persistentes, que concentran 3.372 delitos, por encima de los 2.904 cometidos por los nuevos DARP, a pesar de representar un colectivo notablemente más reducido.

Estos son algunos de los datos analizados este lunes en la Junta Local de Seguridad de Barcelona que ha estado presidida por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y la consellera de Interior, Núria Parlon. También han acudido la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen Garcia-Calvillo, el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y el teniente de Alcaldía de Prevención, Seguridad, Convivencia y Regimen Interior, Albert Batlle, además de representantes de los diferentes cuerpos policiales que operan en la ciudad, de la Judicatura y la Fiscalía.

Sobre la multirreincidencia, la Junta también ha señalado el impulso de la Oficina Adscrita a la Fiscalía (OAF) de la Guardia Urbana de Barcelona, que cuenta con seis efectivos, y que desde febrero ha gestionado 72 expedientes, 51 de ellos ya han sido resueltos. La unidad funciona como enlace con la Fiscalía y facilita un seguimiento de los casos de la multirreincidencia, además de protección de víctimas vulnerables y cooperación con otros cuerpos policiales.

También para combatir la multirreincidencia, el Ayuntamiento de Barcelona sigue desplegando el Plan de Videovigilancia con más cámaras en el frente marítimo, la avenida de la Catedral, la Rambla del Raval y la plaza Real, además de la tramitación del proyecto previsto en el Turó de la Rovira. Actualmente, Barcelona dispone de unas 160 cámaras de videovigilancia y prevé incorporar hasta 500 nuevas entre 2025 y 2027, con el objetivo de reforzar la seguridad en el espacio público, facilitar la resolución de investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias y hechos delictivos.

Bajan los delitos pero preocupan los tiroteos

La principal cifra presentada es que en Barcelona han caído los delitos un 11,2% en Barcelona en los primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. También se han reducido los detenidos y los investigados penalmente en un 6,7% y un 8%, respectivamente.

La principal preocupación en seguridad en la ciudad son los tiroteos que han dejado varios muertos. Durante el año 2026, Barcelona ha registrado 9 homicidios consumados, tres de los cuales están relacionados con el crimen organizado. De estas 9 investigaciones, 5 se han resuelto con la detención de los presuntos autores. Según el análisis policial, el incremento de la violencia armada responde, principalmente, al aumento de la conflictividad en entornos criminales y a la creciente presencia de armas de fuego en los niveles más bajos de las redes de narcotráfico, que se utilizan tanto para proteger sustancias estupefacientes como para disputar su control.

Los responsables policiales señalan que los homicidios vinculados a disputas entre organizaciones criminales de Europa del Este han experimentado un aumento y presentan una elevada complejidad investigadora, ya que a menudo son encargados desde el extranjero y ejecutados por individuos especializados que se desplazan puntualmente para cometer los hechos e irse inmediatamente. También remarcan que, pese al impacto social y mediático que generan estas ejecuciones, este tipo de violencia no se considera estructural ni arraigada en Barcelona, sino asociada a conflictos criminales externos que se trasladan temporalmente a la ciudad.

Bandas juveniles

Los Mossos también han constatado un aumento de las peleas en las calles, pese a que los incidentes con armas blancas han bajado un 20,9% en el primer semestre del año. También se ha reducido un 6,1% las intervenciones de armas blancas. El descenso viene por la presión policial por el Pla Daga en el espacio público y en el transporte público. Sin embargo, los agentes señalan que el fenómeno persiste entre algunos grupos de jóvenes que normalizan la tenencia de armas blancas como elemento de autoprotección, prestigio o pertenencia grupal, un fenómeno que a menudo se ha descrito como "cultura de la navaja".

En la Junta se ha señalado que se trata de "una minoría muy concreta y no es extrapolable al conjunto de la juventud", pese a que se seguirán con los dispositivos en este sentido para reducir el riesgo de que los conflictos interpersonales deriven en episodios de violencia grave.

Asociada a esta 'cultura de la navaja', los responsables policiales mantienen desde junio de 2025 un seguimiento específico de los grupos juveniles violentos presentes en el espacio público en Barcelona. "Los análisis efectuados sitúan actualmente este fenómeno en un nivel de riesgo moderado, con una incidencia focalizada en determinados entornos de la ciudad y episodios violentos vinculados principalmente a rivalidades puntuales entre grupos o individuos", señalan desde Mossos.

También remarcan que en el primer trimestre de 2026 se registró un incremento de la conflictividad con algunos incidentes relacionados con el uso de armas blancas, el refuerzo policial y la aplicación del Daga han provocado su descenso. Además, han constatado que la actividad delictiva se concentra en un número reducido de personas y que la mayoría de los jóvenes identificados no presentan una trayectoria delictiva continuada. Junto con la respuesta policial, los agentes indican la importancia de la coordinación con los ámbitos social y educativo para prevenir situaciones de riesgo y reforzar la convivencia.

Menos agresiones sexuales, más violencia doméstica

La Junta también ha analizado los datos de violencia sexual y machista. Las denuncias por agresiones sexuales en Barcelona se han reducido un 9,4%, aunque estos delitos subren un 52,4% cuando se asocia con la violencia doméstica. Durante los primeros seis meses del año, los delitos relacionados con la violencia de género han experimentado un descenso global del 5,3%, mientras que los vinculados a la violencia doméstica han registrado un incremento del 2,7%.

En este ámbito, el número de víctimas atendidas ha disminuido un 8,6%, las víctimas en seguimiento un 3% y las órdenes de protección vigentes un 10%, unos datos que, para los Mossos, evidencian el incremento de la actividad asistencial y de la protección poliical.

Durante el primer semestre de 2026, el Servicio de Atención a la Víctima (SAV) de la Guardia Urbana ha realizado 340 atenciones, con 198 declaraciones y 142 asesoramientos especializados. También se han tramitado 114 solicitudes de protección, de las cuales se han concedido el 39%, y se han llevado a cabo 18 derivaciones a servicios habitacionales de urgencia. El 13% de las mujeres atendidas estaban acompañadas de menores.

En este mismo ámbito destaca también el programa “Te acompañamos”, que durante el primer semestre de 2026 ha atendido 282 casos. De estos, 107 correspondían a situaciones de violencia que no habían sido detectadas anteriormente por los servicios especializados. Además, se han trabajado 53 casos con sospecha de riesgo, de los cuales el 11% han acabado en denuncia penal, mientras que el 65% de los casos atendidos han sido vinculados a los servicios sociales para reforzar el acompañamiento integral de las víctimas y facilitar su acceso a los recursos disponibles.

Más planes operativos

En los seis primeros meses del año, los Mossos d'Esquadra en Barcelona ha desplegado 3.291 dispositivos policiales, un 2,2% respecto al período anterior. Los agentes han garantizado la seguridad de 224 grandes eventos, un 60% más que el año anterior, con elevada concentración de personas como la visita del Papa o la Grand Depart del Tour de Francia y a las diferentes etapas celebradas en Barcelona.

Esta actividad se ha complementado con 1.650 movilizaciones y con la realización de 60 operativos de entradas y registros vinculados a investigaciones policiales con apoyo de orden público. Al mismo tiempo, se ha reducido en un 39,3% el número de desahucios ejecutados a requerimiento de las autoridades judiciales con la participación de unidades de orden público.

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En el marco del Plan Operativo Específico de Alerta Antiterrorista, los Mossos d'Esquadra mantienen un sistema permanente de prevención, protección y respuesta orientado a garantizar la seguridad de los espacios y eventos considerados estratégicos. En Barcelona, este modelo ha supuesto la protección de 267 puntos de interés y el despliegue de medidas específicas de seguridad en 224 eventos de gran afluencia.