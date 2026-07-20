La Generalitat concentra los servicios de pediatría en la zona sur de Mataró

El Departament de Salut concentrará en el CAP Ronda Prim el servicio de pediatría de una parte de la zona sur de Mataró y trasladará el que hasta ahora se ofrecía en el CAP Gatassa. La operación está planificada, pero el calendario de aplicación no está definido. Será el primer caso en la ciudad en que uno de los centros de asistencia primaria deja de tener servicio propio de pediatría. La coordinadora en defensa de la sanidad pública de Mataró denuncia que el movimiento "rompe" con un modelo exitoso de proximidad en los barrios y perjudica la calidad asistencial de los niños, puesto que "se los separa de su entorno social y comunitario". Hace poco más de un mes, el Ayuntamiento aprobó una declaración institucional de rechazo a "cualquier proceso de centralización".

Según el texto aprobado al consistorio con la unanimidad de todos los grupos políticos, la concentración de servicios comporta "una pérdida evidente de calidad", puesto que provoca que los niños dejen de ser atendidos en su CAP de referencia y se rompa "el vínculo de confianza y continuidad con los profesionales sanitarios". Tanto el consistorio como la coordinadora defienden que una decisión como esta tendría que estar sustentada por estudios técnicos y tener el consenso de profesionales, usuarios y la resta administraciones implicadas: "Las reformas sanitarias no pueden responder a criterios improvisados ni exclusivamente economicistas".

Además del impacto en la calidad del servicio, la coordinadora también denuncia que el traslado de pediatría implica también dificultades logísticas a las familias. Entre un centro y otro hay más de medio kilómetro de distancia, pero el área que cubre el CAP Gatassa hace que en algunos casos la distancia hasta el 'nuevo' ambulatorio se eleve a los dos kilómetros. En este sentido, la entidad critica que la operación persigue únicamente el ahorro económico y pide a la Generalitat que revierta esta planificación. En caso contrario, aseguran, se prevén movilizaciones a partir del mes de septiembre.

Salud defiende el nuevo modelo

Desde Salut, se explica que los cambios van alineados con el modelo de atención pediátrica que ya se está desplegando en toda Catalunya y que tiene como base los nuevos Equipos Territoriales de Atención Pediátrica (ETAP). Estas unidades, detalla el Departament, permiten reorganizar los profesionales y recursos para ofrecer una atención "más accesible, resolutiva y de más calidad para todos los niños", puesto que un único equipo coordina todos los profesionales de la ciudad, "con una dirección única y la posibilidad de cubrir todos los horarios de apertura, bajas y vacaciones".

"Al trabajar en equipo, los profesionales pueden compartir los casos clínicos en sesiones y organizar formaciones. Como se pueden formar mejor, adquieren más pericia", defiende Salut, que asegura que en las ciudades donde ya se ha desplegado el modelo, "se han dado mejores resultados asistenciales y más satisfacción de las familias".