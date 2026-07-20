El Funicular de Vallvidrera cerrará todo un mes a partir del lunes 27 de julio por obras de mantenimiento

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) iniciará el próximo lunes 27 de julio las obras anuales de mantenimiento preventivo en el Funicular de Vallvidrera, en Barcelona, que supondrán el paro total de este servicio, ha informado FGC en un comunicado este lunes. Las obras, que se alargarán hasta el 28 de agosto, contarán con un servicio alternativo de autobús con el mismo horario y que realizará las 3 paradas trazado: Peu del Funicular, Carretera de les Aigües y Vallvidrera Superior.

Esta tarea de mantenimiento se realiza anualmente en las instalaciones de transporte por cable, y FGC ha detallado que se revisarán componentes mecánicos y de control de la sala de máquinas, del trazado y de los dos vehículos. Este año además de los trabajos propios de la revisión anual se realizará la revisión general de los dos vehículos del Funicular de Vallvidrera que se hace cada 10 años en los talleres de FGC.

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El mantenimiento tiene como objetivo mejorar la "calidad y la fiabilidad" del funicular, así como el confort de los 4.000 usuarios que lo usan a diario. El Funicular de Vallvidrera, construido por Ferrocarril Sarrià Barcelona, se inauguró en 1906 y en 1979 se integró en la red de ferrocarriles de la Generalitat.