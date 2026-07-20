Fuertes rachas de viento tumban varios árboles de L'Hospitalet en una fugaz tormenta veraniega

Una fuerte racha de viento ha tumbado varios árboles en el barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) durante la tarde de este 20 de julio. Las tormentas que a mediodía ya habían descargado en la zona de Tarragona, se han desplazado a lo largo de la tarde hacia el norte y han ido dejando chubascos a lo largo del litoral. Algo que estaba previsto. Lo que no se esperaba es que las fuertes rachas llegaran a tumbar árboles.

De hecho, ante este episodio de precipitaciones, fuerte viento y tormenta eléctrica, sobre todo en la costa central, Protecció Civil ha pedido extremar las precauciones al aire libre y en la movilidad.

Así, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil señala que se han puesto en contacto con los ayuntamientos de L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona para "valorar si hay incidentes graves por el fuerte viento". En poco rato, se han recibido más de ochenta llamadas al 112 por el fuerte viento.

En redes sociales, aficionados a la meteorología han hablado de un posible "reventón", como la causa que ha tumbado los árboles, un fenómeno meteorológico donde una intensa columna de aire frío y pesado desciende rápidamente desde una nube de tormenta y que al chocar violentamente contra el suelo se expande en línea recta en todas direcciones, generando vientos destructivos que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

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Por su parte, los Bombers de la Generalitat han recibido, entre las 18.30 horas y las 19 horas, una veintena de avisos de emergencia en la zona de L'Hospitalet de Llobregat, la mayor parte por caída de árboles y objetos en la vía. "No nos constan afectaciones personales", apuntan.