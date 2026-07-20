La Diputación de Barcelona renovará más de 400 equipamientos culturales tras una inyección de 15 millones de euros

Se cuentan por cientos los equipamientos culturales de la provincia de Barcelona que, desde hace años, requieren de una puesta al día. Algunos simplemente necesitan de ligeras reformas, mientras que otros deben ser transformados para dar respuesta a las necesidades de sus usuarios. Para resolver estas deudas, la Diputación de Barcelona (Diba) decidió poner a disposición de los 310 municipios de la provincia —todos excepto Barcelona— una subvención de 15 millones de euros que, ahora, ha resuelto. El programa se financiará a partes iguales durante los ejercicios de 2026 y 2027, con una dotación de 7,5 millones de euros cada año.

La convocatoria recibió 241 solicitudes, que planteaban intervenciones en 475 equipamientos y movilizaban una demanda de más de 50 millones de euros, muy por encima de la inyección contemplada por la Diputación. Finalmente, se han estimado total o parcialmente 223 solicitudes —el 92,5 % de las presentadas—, correspondientes a un total de 407 equipamientos, que, a su vez, concentrarán un total 972 actuaciones. Todo ello forma parte de 'Programa sectorial de reforma i millora d’equipaments culturals', que la Diba impulsó a finales de 2025.

El programa partió a su vez del diagnóstico que la Diputación elaboró entre 2024 y 2025 para analizar el estado de los equipamientos culturales municipales de la provincia. "El informe puso de manifiesto la necesidad de reforzar el mantenimiento preventivo y promover una visión integral de las reformas y adecuaciones técnicas", señaló entonces la administración supramunicipal. Así pues, estas conclusiones sirvieron de base para definir el plan, con la voluntad de "dar respuesta a las necesidades detectadas y reforzar el apoyo a las administraciones locales".

Cada ayuntamiento o entidad municipalista descentralizada podía presentar una única solicitud para un máximo de cuatro equipamientos y hasta cinco actuaciones por espacio con una aportación máxima de 400.000 euros por municipio. Los equipamientos susceptibles de recibir ayudas incluían archivos municipales, bibliotecas públicas, teatros o museos, entre otros. El programa se enmarca en las líneas estratégicas del plan de mandato 'CULTURA 311+' y busca reforzar el apoyo de la Diputación de Barcelona para que los municipios puedan "desarrollar políticas culturales inclusivas, accesibles y sostenibles".

Municipios más beneficiados

Aunque muchas urbes presentaron sendos proyectos que aspiraban a alcanzar la máxima subvención posible —esos 400.000 euros—, ninguno ha llegado a acercarse a esa cifra con la convocatoria resuelta. Algunos de los proyectos que ahora, con la convocatoria resuelta, recibirán las mayores aportaciones de la iniciativa son los impulsados por: Calella, con 103.860 euros; Olvan, con 102.560 euros; Vallirana, con 102.100 euros —que contribuirán a la rehabilitación del Casino Valliranenc—; y Olesa de Montserrat, con 101.680 euros. A continuación se sitúan Pacs del Penedès, con 98.170 euros; Mura, con 96.540 euros; Sant Feliu de Codines, con 96.290 euros; Premià de Mar, con 95.560 euros, y Sant Just Desvern, con 95.390 euros.

Entre las principales ciudades de la provincia, Sabadell recibirá 88.320 euros para su proyecto de reforma y mejora de equipamientos culturales, mientras que Terrassa contará con 87.760 euros para adecuar sus instalaciones culturales. Santa Coloma de Gramenet dispondrá de 76.060 euros para su programa municipal de reforma y mejora, y Cornellà de Llobregat recibirá 75.210 euros para actuar en el Auditori de Cornellà y un local denominado 'Espai per conversar sense tecnologia'. En L’Hospitalet de Llobregat, la Diputación aportará 72.230 euros para reformar y mejorar tres equipamientos culturales de la ciudad no concretados en la concesión.

El programa también financiará con 67.960 euros actuaciones singulares como la reforma de la Casa de Cultura y el Auditorio de Abrera; la renovación de la señalización de las bibliotecas de Can Casacuberta, Llefià, Sant Roc y Pomar, en Badalona, con una aportación de 68.210 euros. Todas las localidades beneficiadas, eso sí, recibirán la mitad aportación de la Diputación en 2026 y una segunda en 2027.