Collboni y el alcalde de Montpellier reclaman la conexión ferroviaria de alta velocidad entre la ciudad francesa y Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido este lunes en el Ayuntamiento de la capital catalana con su homólogo de la localidad francesa de Montpellier, Michaël Delafosse. Los dos regidores han defendido lo relevante que es para el conjunto de Europa que Barcelona y Montpellier cuenten con una conexión ferroviaria de alta velocidad, lo que supondría, aseguran, mejorar la movilidad de más de dos millones de personas.

Collboni y Delafosse han suscrito una declaración conjunta en apoyo de la culminación de la línea de alta velocidad entre sus ciudades. Un documento firmado en un acto institucional este lunes en el Saló de Ciutat del Ayuntamiento de Barcelona.

Actividad económica y social

El documento defiende que la unión ferroviaria “reforzaría el atractivo económico y social” de las dos ciudades, según un comunicado del consistorio barcelonés. El texto indica que la conexión contribuiría a situar la acción climática, la ecología y la protección del medio ambiente en el centro de las políticas públicas.

La línea ferroviaria ha sido parcialmente ejecutada desde 2013 por la parte española, pero el tramo francés hasta Montpellier está por acabar. Montpellier Méditerranée Métropole, la institución metropolitana homóloga del AMB, que Delafosse presidente, como hace Collboni en el caso barcelonés, se ha comprometido, en el contexto del acuerdo entre ambos consistorios, a defender ante las administraciones francesas ese pacto, que, recalca el Ayuntamiento de Barcelona, cuenta con el apoyo de la región de Occitania y la Generalitat.

Hermanamiento

Barcelona y Montpellier mantienen un acuerdo de hermanamiento desde 1963, en la que es la relación activa más antigua de la capital catalana. Barcelona acogió en 2008 la primera cumbre de alcaldes sobre trenes de alta velocidad. Entonces se creó un grupo de ciudades que perseguían que se acelerase el proyecto de conexión ferroviaria de alta velocidad entre Catalunya y Francia. El colectivo está formado por Barcelona, Béziers, Carcasona, Figueres, Girona, Lleida, Montpellier, Narbona, Nimes, Perpinyà, Tarragona y Toulouse.

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Y hay otro vínculo entre Barcelona y Montpellier: las dos integran la red de ciudades Medcités, donde figuran 91 urbes mediterráneas, vinculada con el desarrollo sostenible y la economía azul. Delafosse es actualmente presidente de Medcités.