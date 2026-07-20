Las charcuterías barcelonesas Bosch triunfan en la primera feria internacional del sector en España

La empresa catalana Xarcuteries Bosch ha sido galardonada con dos Joyas de la Charcutería en el debut de CharcutExpo 2026, la primera Feria Internacional de la Charcutería en España, celebrada los días 16 y 17 de junio en IFEMA Madrid. El nuevo salón reunió a más de 7.000 profesionales con el objetivo de impulsar la transformación del sector a través de la innovación, la digitalización y los nuevos modelos de negocio y reconoció a la firma familiar barcelonesa como uno de los referentes del sector en el Estado.

Xarcuteries Bosch celebra 163 años de historia este 2026 y sigue en manos de la misma saga familiar. La sexta generación vivió el premio como un reconocimiento a sus antepasados, a los maestros artesanos que han transmitido los secretos del oficio en cada momento y a toda la plantilla actual y clientela, que empuja el día a día. Al frente de esta estructura, Xavier y Jordi Bou Bosch explican a EL PERIÓDICO que el presente de la empresa se concentra en el reto de modernizar y adaptar las tiendas a las nuevas tecnologías: ”Las máquinas que tenemos ahora no tienen nada que ver con las de antes”.

También están bolcados en atender la evolución de necesidades de los clientes, puesto que “la gente cambia dietas, alimentación y la forma de consumir”, reflexiona Xavier. Precisamente este verano la dirección de la firma ha vivido un cambio importante, con la jubilación este pasado 5 de julio a los 65 años del tercer hermano, Joan Bou Bosch, que hasta la fecha se había encargado de la gestión financiera.

Primera edición de CharcutExo / Xarcuteries Bosch

El reconocimiento consolida el modelo actual de la compañía, que cuenta con siete establecimientos, además de obrador y cocina propios donde elabora diariamente una amplia gama de productos artesanos que combinan el respeto por las recetas tradicionales con la adaptación a los nuevos hábitos de consumo. Mantienen tiendas originarias como la del mercado del Clot, mientras crecen al dar continuidad a establecimientos históricos y emblemáticos de la ciudad condal que buscaban un traspaso respetuoso, como máxima expresión de su compromiso con la preservación del patrimonio comercial y gastronómico de Barcelona.

Es el caso de la charcutería Sicart en la calle Gran de Gràcia y la tocinería Puig en el barrio de Sant Andreu. “Nos hemos quedado con el equipo, ya que al final los trabajadores son los que están en el día a día”, apunta el empresario. La última incorporación es la de la charcutería Simón en la calle València, 392, muy cerca de la Sagrada Família. Los hermanos tienen la certeza que si no adquirían estos establecimientos, “los barrios se quedarían sin un referente en el sector”.

Los hermanos enseñando los premios obtenidos / Xarcuteries Bosch

El galardón de CharcutExpo llega, de este modo, en un momento especialmente significativo para la sexta generación de la firma. Sus orígenes se remontan a 1863, con Jaume Cuxart y Mercè Serra, tatarabuelos de los actuales dueños. Abrieron su primera tienda propia en la calle del Clot, 38, en 1886. Años más tarde se trasladaron a un almacén cercano, en el número 65 de la misma calle, donde vivían y tenían también tienda y obrador, rememora la empresa. En 1908 pasaron al mercado del Clot, donde conservan la parada tras hasta cinco ampliaciones. La expansión se aceleró con los padres de Xavier, Jordi y Joan, Teresa Bosch Cuxart y Josep Bou Font. Junto a su tío Josep Bosch Cuxart, abrieron una tienda de la calle Mallorca que sigue abierta y desembarcaron en el mercado del Carmel.

El reconocimiento del pasado viernes consolida a Xarcuteries Bosch avala así un modelo empresarial basado en la calidad, la proximidad y la elaboración propia, en un momento en el que el comercio de barrio afronta grandes retos. También subraya el trabajo de las empresas familiares, no siempre suficientemente valoradas en su aportación constante a la economía. "Es un orgullo poner en relieve a todas las generaciones", manifiesta Xavier.