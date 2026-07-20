Calcinada la fachada de un edificio municipal vacío de Barcelona sin causar heridos

Un incendio calcinó este domingo parte del equipamiento municipal Espai Pere Calafell, en el distrito de Sant Martí. El fuego afortunadamente no causó heridos ni llegó a afectar a la colindante guardería, pese a lo que apuntaban las estimaciones iniciales.

El incidente se declaró pasadas las 11h de la mañana en la fachada, en la calle Andrade, y los Bombers de Barcelona lo pudieron extinguir alrededor de las 13.15 horas, según informaron fuentes municipales a Europa Press y EFE. Los bomberos desplazaron hasta ocho dotaciones para trabajar en las labores de extinción de este fuego.

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En una valoración posterior, el consistorio informó que el fuego no ha provocado daños en elementos estructurales ni tampoco en la guardería y el espacio familiar junto al que se encuentra. Pese a todo, la fachada y la parte delantera del inmueble, un espacio en desuso desde hace algunos años, han quedado bastante dañadas, con partes calcinadas.