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Sant Martí

Calcinada la fachada de un edificio municipal vacío de Barcelona sin causar heridos

El fuego no causó heridos ni llegó a afectar a la colindante guardería, pese a lo que apuntaban las estimaciones iniciales

Un bombero y un camión de Bombers de Barcelona en una imagen de archivo

Un bombero y un camión de Bombers de Barcelona en una imagen de archivo / Lorena Sopêna - Europa Press

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Un incendio calcinó este domingo parte del equipamiento municipal Espai Pere Calafell, en el distrito de Sant Martí. El fuego afortunadamente no causó heridos ni llegó a afectar a la colindante guardería, pese a lo que apuntaban las estimaciones iniciales.

El incidente se declaró pasadas las 11h de la mañana en la fachada, en la calle Andrade, y los Bombers de Barcelona lo pudieron extinguir alrededor de las 13.15 horas, según informaron fuentes municipales a Europa Press y EFE. Los bomberos desplazaron hasta ocho dotaciones para trabajar en las labores de extinción de este fuego.

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En una valoración posterior, el consistorio informó que el fuego no ha provocado daños en elementos estructurales ni tampoco en la guardería y el espacio familiar junto al que se encuentra. Pese a todo, la fachada y la parte delantera del inmueble, un espacio en desuso desde hace algunos años, han quedado bastante dañadas, con partes calcinadas.

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