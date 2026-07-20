Rubí presenta al Pla de Barris la transformación del barrio de Les Torres con una inversión prevista de 23 millones

El Ayuntamiento de Rubí ha impulsado la propuesta la intervención integral del barrio de Les Torres en el marco de la segunda convocatoria del Pla de barris y villes de la Generalitat de Catalunya, con una inversión prevista de 22,5 millones de euros, que forman parte de los compromisos recogidos en el plan de mandato del gobierno municipal. Con el objetivo de reducir las desigualdades territoriales y sociales mediante actuaciones integrales en los distritos más vulnerables del país, la iniciativa se alargará durante los próximos cinco años.

El programa incluye un total de 42 actuaciones que serán coordinadas desde una Oficina del Pla de Barris, quien se encargará de velar por el seguimiento y la ejecución de un proyecto estructurado en tres grandes ejes de acción. El primer eje, dotado con 18,7 millones de euros, se destinará a 16 actuaciones de transformación física o urbana entre las que destacan la remodelación de plazas y calles para hacerlas más accesibles, seguras y confortables, así como la rehabilitación de viviendas y diversas intervenciones para mejorar su eficiencia energética.

El segundo eje dedicará 1,3 millones de euros a 11 actuaciones de transición ecológica con el objetivo de ampliar y conectar los espacios verdes del barrio, impulsar medidas de adaptación al cambio climático, incorporar sistemas de drenaje sostenible y fomentar iniciativas de economía circular. Finalmente, el tercer eje asignará 1,5 millones de euros a 15 actuaciones de acción sociocomunitaria que combinarán las mejoras en el espacio público y las viviendas con medidas para reforzar la cohesión social, la sostenibilidad y las oportunidades del barrio, incluyendo programas para fortalecer la convivencia, promover la igualdad de oportunidades, impulsar acciones educativas, culturales y de salud comunitaria, así como favorecer la inserción laboral y la dinamización económica local.

Esta propuesta parte de una diagnosis técnica y participativa que identifica los principales retos del barrio, entre los que destacan el envejecimiento del parque de viviendas, la necesidad de renovar los espacios públicos, la adaptación al cambio climático, la cohesión social, la movilidad y la revitalización de la actividad económica. Cabe destacar que el Pla de barris y villas es el instrumento con el que la Generalitat despliega la Ley 11/2022 de mejora urbana, ambiental y social de los barrios y las villas, un programa que moviliza 1.600 millones de euros entre 2025 y 2029, de los cuales 1.000 millones son aportados por el Govern y el resto por los ayuntamientos participantes.

Un plan que no depende de la Generalitat

Aunque la obtención de la subvención de la Generalitat permitiría acelerar y reforzar este plan de actuaciones, el consistorio asegura que "no condiciona en ningún caso su desarrollo", ya que el Ayuntamiento mantiene el firme compromiso de ejecutar el programa independientemente de la resolución de la convocatoria prevista para el mes de octubre. El proceso continuará en septiembre con una jornada abierta en el barrio de Les Torres en la que el Ayuntamiento presentará el contenido del programa al vecindario, explicará las actuaciones previstas y compartirá la hoja de ruta de los próximos años.

La alcaldesa, Ana María Martínez Martínez, ha destacado que "este programa representa una apuesta decidida por Les Torres y por el conjunto de la ciudad. Hemos definido un proyecto ambicioso, realista y trabajado desde el conocimiento del barrio y de sus necesidades. Si la Generalitat nos concede la financiación, podremos acelerar esta transformación; si no es así, el compromiso del Ayuntamiento con Les Torres se mantiene intacto porque esta intervención forma parte de nuestro proyecto de ciudad", ha explicado la edil.