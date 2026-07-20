Barcelona inicia una inspección "preventiva" de todas las tiendas y terrazas de la Rambla para advertir infracciones

En plena recta final de las obras de reurbanización de la Rambla que deben culminar en el primer trimestre de 2027, el Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a revisar y poner orden en la imagen exterior de sus comercios y terrazas. Tan importe es la transformación del vial, como levantar la calidad de su oferta. Por ello, esta semana ha comenzado un campaña de visualización e información coordinada desde el distrito de Ciutat Vella y el Instituto Municipal del Paisaje Urbano (IMPU). En otoño comenzarán las inspecciones para quienes no hayan corregido las infracciones.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, un total de 210 operadores ya están recibiendo cartas del consistorio explicando la tarea que comienza y su objetivo. Es el paso previo a la visita de visualizadores del IMPU, que estos días comienzan a revisar todos los locales de planta baja y veladores, tanto tiendas como restaurantes. De momento y hasta septiembre comprobarán si se cumplen las ordenanzas de paisaje urbano, consumo y comercio. Esta primera etapa de visualización busca la adecuación "voluntaria" de los establecimientos y la corrección de posibles deficiencias.

Terrazas de la Rambla, el pasado viernes. / Belén González / EPC

El personal municipal analizará el estado de los negocios, y les ofrecerá asesoramiento sobre la normativa y las herramientas disponibles para solventar incumplimientos. También sobre posibles ayudas para su adaptación durante esta fase "preventiva". Revisarán el cumplimiento de la Ordenanza de los usos del paisaje urbano de Barcelona, la de terrazas, y la normativa vigente de rotulación, señalización, publicidad e información dirigida a las personas consumidoras y usuarias que marca la Generalitat.

Para el concejal del distrito, Albert Batlle, se trata de "una muestra más de la voluntad municipal que la reforma para recuperar la Rambla para la ciudadanía no se queda solo en la superficie". El edil subraya que no quiere "cambiar solo la piel". Por ello suman la actuación de mejora de la imagen de los establecimientos, "la cara vista de los comercios y restaurantes".

Pero insiste en la importancia de buscar "la corresponsabilidad de los operadores". "Les acompañaremos para que puedan hacer las actuaciones que corresponda, aprovechando que estamos todos en un proceso de mejora que se tiene que trabajar bien antes para poder disfrutar después, una vez acaben las obras en el primer trimestre de 2027", relata a este diario.

Sanciones en otoño

El ayuntamiento no busca una purga sancionadora, sino que confía en que se acelere la subsanación de posibles infracciones lo antes posible. Con ese fin se facilitará apoyo técnico sobre los requisitos aplicables; se ilustrará sobre subvenciones para el fomento de la protección y la mejora del paisaje urbano, sobre todo en fachadas; y se asesorará lingüísticamente a las empresas para la incorporación del catalán en la comunicación comercial.

Reclamo en una tienda de la Rambla, este viernes. / Belén González / EPC

Tras dos meses y medio de dicho procedimiento, se pasará a la segunda fase en octubre. Será entonces cuando el ayuntamiento iniciará una campaña de inspección específica en los establecimientos que no se hayan adecuado, tanto en imagen como en el resto de normativa que afecte a comercios y terrazas de hostelería.

Antes de iniciar todo el proceso y de avisar desde el pasado viernes a los operadores con una misiva, el consistorio ha celebrado reuniones informativas sobre la campaña con la Associació de Comerciants de la Rambla, Barcelona Oberta, el Gremi de Restauració y Amics de la Rambla, apelando a su colaboración y a la importancia de mejorar la calidad de la actividad comercial en este eje icónico de la ciudad.

Cuenta atrás para el estreno

Se trata de un nuevo paso paralelo a la reurbanización que traerá más espacio peatonal y confort al concurrido vial. Recientemente ya se anunció la creación de la primera Zona de Excelencia de Terrazas de la ciudad en la Rambla, en colaboración con ADI-FAD, que ha iniciado un concurso de ideas para el diseño de elementos distintivos para sus veladores.

El gobierno de Jaume Collboni quiere celebrar por todo lo alto el fin de las obras, previsto para dentro de unos siete u ocho meses. Por ello, ya ha anunciado que prepara una gran fiesta a modo de inauguración, que duraría todo el fin de semana del 13 y 14 de febrero de 2027. El creador visual Lluís Danés ha recibido el encargo de tutelar este "acontecimiento artístico y participativo", que lleva por lema 'Ramblas arriba, ramblas abajo' y busca atraer de nuevo al público local a este paseo famoso en todo el mundo y que ningún turistas quiere dejar de visitar.