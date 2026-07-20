Badalona nombra hijo predilecto a Jordi Fernández, entrenador de los Brooklyn Nets de la NBA

Badalona rindió el pasado domingo un homenaje institucional al entrenador de baloncesto Jordi Fernández con su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad, la máxima distinción honorífica que otorga el Ayuntamiento. El acto, celebrado en el Teatre Zorrilla, sirvió para reconocer la trayectoria deportiva y profesional de Fernández, así como "la proyección internacional que ha dado a Badalona", declara el consistorio en un comunicado. Fernández es actualmente el entrenador principal de los Brooklyn Nets y es el único entrenador nacido en España que dirige actualmente a una franquicia de la NBA. Su nombramiento como hijo predilecto fue aprobado por el Pleno municipal el noviembre de 2024.

"A mí Badalona me ha dado mucho", afirmó Jordi Fernández. "Badalona fue la culpable que mi pasión se convirtiera en mi profesión, y eso fue por culpa de muchos de los que estáis hoy aquí. A algunos de vosotros os vi jugar de muy pequeño, con otros jugamos juntos, hay que me entrenasteis —a estos les tocó la peor parte—, hay con quién hemos compartido banquillo y otros a los cuales he tenido la suerte de entrenar", destacó el homenajeado, antes de tener unas palabras de reconocimiento para todas las personas que lo han acompañado a le largo de su camino. "Gracias para encender la llama y mantenerla viva hasta el día de hoy".

El homenaje fue presidido por el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, y contó con la presencia del conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez; el presidente de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Arill; así como del propio homenajeado y sus familiares y amigos. Así, Fernández recibió el collar distintivo, el diploma de hijo predilecto de la ciudad, así como una reproducción de la Venus de Badalona. Tras los parlamentos, el acto se cerró con la proyección del documental que los Brooklyn Nets dedicó al entrenador badalonés, llamado 'From Badalona to Brooklyn', filme que fue proyectado al mediodía del domingo a toda la ciudadanía.

El público del Teatre Zorrilla rindió homenaje a Jordi Fernández, entrenador de los Brooklyn Nets de la NBA / DGC FOTOGRAFIA

Albiol remarcó que el reconocimiento a Jordi Fernández va más allá de los éxitos deportivos y que la ciudad distingue "a un badalonés que representa los valores de la ciudad en todo el mundo, que ha convertido el nombre de Badalona en una carta de presentación allá donde ha ido. Y un badalonés que, a pesar de haber llegado a la cumbre del deporte mundial, continúa hablando de su ciudad con el mismo orgullo y el mismo aprecio que cuando empezó a entrenar en una pista de nuestro municipio". "Las ciudades necesitan referentes. Necesitan personas que inspiren a las nuevas generaciones, personas que recuerden a nuestros jóvenes que los sueños no tienen límites cuando se combinan con el trabajo, la disciplina y la perseverancia", afirmó el alcalde. "Gracias para llevar siempre Badalona en el corazón".

Una trayectoria de élite en el baloncesto mundial

Jordi Fernández Torres (Badalona, 1982) es el entrenador principal del equipo de la NBA Brooklyn Nets desde abril de 2024. Antes de llegar a los Nets, fue entrenador asistente de los Sacramento Kings entre los años 2022 y 2024. Previamente, formó parte del cuerpo técnico de los Denver Nuggets (2016-2022). Su trayectoria en los Estados Unidos también incluye dos etapas en los Cleveland Cavaliers, entre el 2014 y el 2016 y, anteriormente, entre el 2009 y el 2013.

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Formato en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universitat de Barcelona, también inició estudios de doctorado en psicología del deporte. Antes de hacer el salto definitivo a la NBA trabajó como entrenador de desarrollo de jugadores en la Impact Basketball Academy. En el ámbito internacional, ha formado parte de los equipos técnicos de la selección española sub-19, de la selección absoluta española y de la selección de Nigeria. Entre los años 2024 y 2025 fue seleccionador nacional del Canadá. Con este nombramiento, Badalona incorpora a Jordi Fernández a la lista de personas distinguidas con la máxima distinción honorífica de la ciudad. Otros hijos predilectos de Badalona nombrados en los últimos años son la nadadora Mireia Belmonte y el cantaor Miguel Poveda.