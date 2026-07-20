Un 23% de los barceloneses sufrió un delito el año pasado, 5,4 puntos menos que en 2024

La Encuesta de Victimización de Barcelona 2026 señala que en 2025 el 23,2% de la ciudadanía sufrió al menos un hecho que considera delictivo. Se trata de una disminución de 5,4 puntos porcentuales respecto a la edición anterior, cuando la encuesta fue en 2025 pero con datos de 2024. La Encuesta investiga, por un lado, los hechos objetivos que han sucedido a los entrevistados durante el transcurso del año anterior y, por otro, su percepción de seguridad en la ciudad y en el barrio.

Los delitos continúan produciéndose principalmente en el espacio público, mientras disminuyen los incidentes que tienen lugar en el transporte público, tanto en las estaciones como durante los trayectos. La mejora es especialmente visible en el ámbito de la seguridad personal, que sigue concentrando la mayor parte de la victimización

En cuanto a la ciberdelincuencia, el 13,3% de la población manifiesta haber sido víctima de algún ciberdelito. Las estafas en compras en línea afectan al 5,5% de los residentes, los robos de dinero o pagos digitales al 5,2% y las infecciones con virus o archivos maliciosos al 3,3%, una de las pocas modalidades delictivas que aumentan respecto al año anterior.

La encuesta también constata una reducción de las agresiones, amenazas, coacciones y otras conductas intimidatorias. Estos hechos afectan al 8,5% de la población, 1,9 puntos menos que un año atrás. Aun así, aumenta la proporción de víctimas que relacionan estos episodios con motivos discriminatorios, especialmente entre las mujeres, que identifican principalmente factores vinculados al género, el aspecto físico o la lengua.

El estudio también señala una mejora de la valoración de la seguridad tanto en la ciudad como en los barrios y muestra que los residentes siguen percibiendo su entorno más inmediato como un espacio más seguro que el conjunto de Barcelona, según el consistorio. Sin embargo, la encuesta concluye que los problemas de convivencia tienen aún más impacto en la percepción de seguridad que la propia victimización.

El 87,4% de las personas entrevistadas afirma haber sufrido al menos un problema de convivencia durante el último año. Las incidencias más frecuentes están relacionadas con la suciedad, el deterioro y el estado del espacio público, el ruido y las molestias derivadas de determinados usos de la vía pública. En el ámbito territorial, la reducción de la victimización es prácticamente generalizada. Todos los distritos mejoran sus indicadores respecto al año anterior excepto Sant Andreu, mientras que Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí y Ciutat Vella registran las disminuciones más destacadas.

La Encuesta de Victimización de Barcelona (EVB) se realiza con carácter anual desde el año 1984. Se trata de un instrumento para la medición de la delincuencia en la ciudad, que recoge la información aportada por las personas que se han visto afectadas (las víctimas) y la opinión de los ciudadanos de Barcelona sobre la seguridad ciudadana y la convivencia.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se remarca que Barcelona ha conseguido reducir de manera significativa la victimización, que está relacionado directamente con el aumento de la percepción de seguridad. El estudio pone de manifiesto que la convivencia, la calidad del espacio público y el crecimiento de la ciberdelincuencia emergen como los principales retos que condicionarán la percepción de seguridad de la población en los próximos años.

51.000 incidencias de la Urbana

Los resultados de la encuesta se han presentado en la Junta Local de Seguridad de Barcelona. También se ha informado del balance de actividad de la Guardia Urbana de Barcelona en el ámbito de la policía administrativa, la protección del espacio público y el acompañamiento a las víctimas de violencia machista. Durante los primeros seis meses del año, la Guardia Urbana ha gestionado más de 51.000 incidencias administrativas recibidas a través del teléfono de emergencias 112. Las tipologías más habituales han sido las vinculadas a molestias en el espacio público, que representan el 31% del total.

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Entre los requerimientos más frecuentes destacan las molestias provocadas por personas en el espacio público, con 11.309 incidencias gestionadas; las molestias por ruidos o música, con 10.255 actuaciones; y las molestias derivadas del ruido de locales, con 4.233 incidencias. También sobresalen las actuaciones relacionadas con obras (2.770), animales heridos en el espacio público (2.460), infracciones de ordenanzas municipales (2.384), animales abandonados o extraviados (1.918) y la recuperación de objetos perdidos (1.249). En cuanto a determinados fenómenos que afectan a la convivencia, las intervenciones relacionadas con el consumo de alcohol en el espacio público han aumentado un 19,4%, mientras que las relacionadas con la venta ambulante han crecido un 14% respecto al mismo período del año anterior.