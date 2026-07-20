El Mataró de Lamine Yamal reunió a 10.000 aficionados para seguir el triunfo de España ante Argentina

El Parc Central de Mataró se llenó este domingo de seguidores de la selección de España de futbol. Unas 10.000 personas siguieron desde la pantalla gigante la final del Mundial con que España se proclamó campeona del mundo después de ganar Argentina por 1-0.

La afluencia fue tal que, tras empezar el partido se tuvieron que cerrar los accesos al parque, que ya había llegado al límite de su aforo, explica el Ayuntamiento de Mataró en un comunicado.

En el interior del parque, el consistorio señala que "en un ambiente muy festivo en todo momento", abundaban las camisetas con el dorsal 19 y el nombre de Lamine Yamal. El ayuntamiento también ha destacado que futbolista "lució una diadema con 'Rocafonda", el nombre del barrio donde creció. Una vez acabado el partido, 11.000 personas festejaron el título hasta altas horas de la madrugada, en una celebración que tuvo como epicentro la plaza de Italia y que "transcurrió sin incidentes", asegura el gobierno municipal.

El acontecimiento contó con un dispositivo conjunto de seguridad de Policía Local y Mossos d'Esquadra. Además del patrullaje a pie, el operativo contó con el apoyo de videovigilancia aérea. En el parque también se instaló un preventivo sanitario dos ambulancias.

La final del Mundial levantó una gran expectación, y más de unos veinte medios venidos de todo el mundo se trasladaron hasta Mataró para hacer el seguimiento del acontecimiento, atraídos por la figura del joven de Rocafonda. Ante esta expectación, el Ayuntamiento habilitó un centro de prensa en el Casal Municipal de personas mayores del parque que acogió a más de unos veinte medios locales, nacionales e internacionales.