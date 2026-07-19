Terrassa se vuelca con Dani Olmo ante la final del Mundial: "Es un orgullo para la ciudad"

Terrassa contiene la respiración a pocas horas de la final del Mundial que este domingo enfrentará a España y Argentina. La ciudad, cuna de Dani Olmo y Marc Pubill, vive con ilusión la cita y presume de contar con dos futbolistas en la convocatoria de Luis de la Fuente, aunque solo el primero se haya consolidado como titular durante el torneo.

En las calles, plazas y equipamientos deportivos apenas se habla de otra cosa: el nombre del jugador del Barça se mezcla inevitablemente con el recuerdo de Xavi Hernández, el otro gran campeón del mundo nacido en la ciudad, mientras muchos vecinos también confían en que Pubill, pese a no haber debutado todavía, tenga un papel protagonista en futuras grandes citas. Muchos creen que Olmo puede escribir ahora su propia página en la historia y convertirse en el segundo egarense en levantar el trofeo siendo titular en la final.

"Está haciendo un Mundial buenísimo", resume Jesús mientras pasea junto a su amigo Bautista por el barrio de Les Arenes con ropa deportiva, minutos antes de salir a correr. Ambos admiten que la selección les ha sorprendido tras un inicio dubitativo y creen que el nivel de Olmo está siendo "altísimo", incluso por encima del mostrado durante la temporada con el Barça. "Con las lesiones tuvo altibajos, pero aquí está rindiendo de maravilla", aseguran. Pronostican una victoria española por 2-0 y reconocen que están "más enganchados a este Mundial que al de 2010". "Que haga lo que tenga que hacer para ganar. Es un orgullo para Terrassa", afirman.

Ese sentimiento también se percibe en el barrio de Montserrat, donde avanza la construcción del futuro Cruyff Court Dani Olmo, un campo de fútbol sala impulsado por el ayuntamiento y la Fundación Cruyff que llevará el nombre del internacional egarense y que se sumará al ya existente dedicado a Xavi Hernández. Mohammed, vecino de la zona, celebra que el nuevo equipamiento esté a punto de convertirse en realidad. "Aquí estamos muy contentos. Tener un jugador como Dani Olmo y un campo con su nombre en el barrio es una alegría para los niños", explica. Nacido en Marruecos, asegura que, tras la eliminación de su selección, ahora apoya a España y destaca la inteligencia con la que juega el centrocampista: "Aporta muchísimo al equipo".

Petición para que lo celebren en el balcón del ayuntamiento

En el Estadio Olímpico de Terrassa, donde miles de aficionados siguieron la semifinal ante Francia en una pantalla gigante, el ambiente continúa siendo de optimismo. Víctor, un joven aficionado azulgrana, también considera que Olmo "está rindiendo mejor con la selección que con el Barça" y cree que "se merece marcar un gol en la final". Sueña incluso con la celebración posterior. "Me gustaría que, si ganan el Mundial, Dani Olmo y Marc Pubill vinieran a Terrassa y salieran al balcón del ayuntamiento. La ciudad estaría muy agradecida y sería una gran noticia para todos los egarenses", afirma.

Víctor, joven de Terrassa, en Estadio Olímpico de Terrassa (Barcelona). / MANU MITRU / EPC

Ese orgullo también lo comparte Pol, administrador del Terrassa FC, que recuerda que Dani Olmo dio sus primeros pasos sobre el césped del Estadio Olímpico de Terrassa. La pantalla gigante instalada para seguir la semifinal ante Francia reunió a unas 2.000 personas, una muestra del ambiente que vive la ciudad estos días. "Que dos jugadores de Terrassa estén en la selección ya es un orgullo para la ciudad", afirma, convencido de que la presencia de Dani Olmo y Marc Pubill supone un reconocimiento al trabajo del fútbol base egarense.

Pol, administrador del club Terrassa, en el Estadio Olímpico (Barcelona). / MANU MITRU / EPC

El respaldo institucional

El alcalde, Jordi Ballart, también ha querido poner en valor ese sentimiento colectivo. "Es todo un orgullo y una enorme alegría que dos egarenses vuelvan a disputar, 16 años después, una final de la Copa del Mundo", ha destacado, al tiempo que ha señalado que Dani Olmo y Marc Pubill son "un modelo y una inspiración para los más jóvenes".

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A pocas horas de que ruede el balón, Terrassa ya tiene claro su deseo. La ciudad que hace 16 años celebró el Mundial conquistado por Xavi Hernández espera volver a salir a la calle para festejar otra estrella. Esta vez, con Dani Olmo como gran protagonista y con la ilusión de que, detrás de él, futbolistas como Marc Pubill continúen alimentando una tradición que aspira a seguir suceciendo en los próximos años.